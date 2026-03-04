Obavijesti

HEGSETH NAJAVIO NOVE UDARE

Trumpov ministar rata: Iran je pokušao ubiti Trumpa! Trump je sad taj koji se posljednji smije!

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS

Iran je ranije objavio kako je najmanje 1055 ljudi ubijeno u izraelsko-američkim napadima od početka sukoba.

Admiral

Iran je pokušao ubiti predsjednika Donalda Trumpa. Naše snage su ulovile i ubile vođu jedinice čiji je zadatak bio ubiti Trumpa. Iran je pokušao ubiti Trumpa, a Trump je taj koji se posljednji smije, kazao je na današnjoj pres konferenciji Trumpov ministar rata Pete Hegseth. Nije pružio nikakve dokaze za ove nove tvrdnje.

Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

- Znamo već dulje da je Iran imao namjeru ubiti predsjednika Trumpa i(li) druge američke dužnosnike - dodao je Hegseth.

Kazao je i kako su američke snage kod Šri Lanke torpedom potopile iranski ratni brod.

- To je prvi put da je neprijateljski brod potopljen torpedom od 2. svjetskog rata - tvrdi Hegseth.

U svojem govoru kazao je kako SAD pobjeđuje, kako Iranci znaju da su gotovi li da će to uskoro doznati...

- Tek smo počeli s napadima. Slijede novi udari - kaže Hegseth, koji je, prije nego što ga je Trump pozvao u svoju administraciju, bio vojnik i voditelj FOX-a...

