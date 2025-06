Trumpov pakao u gradu anđela: 'Los Angeles bit će oslobođen, a ilegalni imigranti protjerani!'

Blokirane autoceste, deseci uhićenih i ozlijeđenih, zapaljeni automobili... Slika je to Los Angelesa, grada u kojemu već tri dana ne jenjavaju sukobi prosvjednika i policije te pripadnika Nacionalne garde. Neredi su izbili zbog intenzivnog provođenja imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, a sve je eskaliralo nakon racije u Paramountu, predgrađu s pretežno latinoameričkim stanovništvom, gdje su agenti imigracijskih ureda odlučili provjeriti radnike koji se okupljaju ispred Home Depota, trgovine građevinskim materijalom. Riječ je uglavnom o radnicima bez dokumenata koji tako uspijevaju pronaći nekakav angažman, ili sezonski ili na građevini. Iako ovo nije prva takva racija, došlo je do točke pucanja.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 03:46 Kaos u Los Angelesu: Uhitili 60 ljudi, ozlijeđena tri policajca | Video: 24sata/Reuters

Sve je kulminiralo većim brojem okupljenih prosvjednika diljem grada, zbog čega je Trump aktivirao gotovo 2000 pripadnika Nacionalne garde, što je prvi put u proteklih 60 godina da ih se šalje na ulice bez zahtjeva guvernera te države. Odluka je dočekana oštrim kritikama državnih i lokalnih dužnosnika, uključujući Gavina Newsoma, guvernera Kalifornije, koji je rekao da raspoređivanje "nije bilo namijenjeno zadovoljavanju nezadovoljene potrebe, već stvaranju krize". Bilanca vikend prosvjeda je najmanje 56 uhićenih i troje lakše ozlijeđenih policajaca, kao i brojni ozlijeđeni s druge strane linije. Prosvjednici su policajce gađali kamenjem, pokušavali probiti kordon motociklom, a na policajce je, prema nekim izvještajima, bačen i Molotovljev koktel. Za jednim od prosvjednika koji je navodno kamenjem gađao službenike i razbio nekoliko službenih vozila FBI je raspisao i tjeralicu ponudivši čak 50.000 dolara nagrade za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja.

- Broj uhićenja koje smo izvršili blijed je u usporedbi s onim što će tek biti napravljeno. Naš posao nije izazivati podjele u zajednici ili politizirati oko provedbe zakona. Naš je posao jednostavno osigurati sigurnost svih građana. Bit ćemo transparentni i odgovorni, i postupat ćemo sa svakim stanovnikom Los Angelesa s poštovanjem, bez obzira na njihov imigracijski status - rekao je Jim McDonnell, šef policije Los Angelesa, najavivši i vrlo agresivne metode analiziranja sukoba i privođenja odgovornih pred lice pravde.

Sukob na ulicama Los Angelesa počeo je tinjati još u petak, kad su savezni dužnosnici za provođenje imigracijske politike upali u maloprodajno i distribucijsko skladište u centru grada te uhitili visokog sindikalnog dužnosnika. Osim njega, diljem zemlje hvatali su ljude ispred sudova gdje bi se dolazili prijaviti razdvajajući obitelji. Jedan otac uhićen je pred 8-godišnjim sinom, a bunu su podignuli i roditelji osnovne škole Torrence, u kojoj su uhićeni učenik i njegov otac, nakon čega su deportirani iz zemlje. Priča o deportaciji "nasilnih kriminalaca" koju plasira Trump u tom trenutku više nikome nije bila vjerodostojna iako se američki predsjednik i nakon izbijanja sukoba i dalje držao iste retorike.

Racija u Home Depotu dan poslije bila je kap koja je prelila čašu. Vijest o upadu imigracijskih agenata brzo se proširila društvenim mrežama, a kako su se prosvjednici počeli okupljati, tako je situacija postajala sve mračnija. Policija je počela koristiti suzavac, takozvane šok-granate, dimne bombe, bljeskalice, ali i gumene metke, od kojih su mnogi pogodili i medijske djelatnike, i novinare i kamermane. Bijes prosvjednika rastao je iz sata u sat. Ubrzo se prelio i na autocestu, gdje je gomila okružila autobus američke policije pokušavajući ga odgurnuti udarajući ga nogama, a sve se smirilo nakon što su na nih ispalili suzavac. U večernjim satima opet je blokirana autocesta, a neki su prosvjednici bacali kamenje i boce na zamjenike šerifa okruga Los Angeles. Podmetnuli su najmanje tri požara u tom području, uključujući automobil koji je izgorio usred raskrižja. Iznad Los Angelesa kružio je helikopter, a tijekom vikenda je zbog kaosa bio blokiran cijeli grad. Željeznički prijevoz uopće nije funkcionirao, a autobusni tek donekle, s izmijenjenim trasama u odnosu na područje brutalnih sukoba. Dramatične snimke stigle su s ulica Los Angelesa u kojima su se prosvjednici okomili na autonomne Waymo taksije. Zapaljeno je njih pet. Prethodno su ih prosvjednici demolirali čupajući im vrata i skačući po njima, da bi ih naposljetku zapalili.

- Nekad veliki američki grad, Los Angeles, napadnut je i okupiran od strane ilegalnih stranaca i kriminalaca. Sad nasilne, pobunjeničke rulje napadaju naše savezne agente kako bi pokušale zaustaviti naše operacije deportacije, ali ovi bezakoni neredi samo jačaju našu odlučnost. Nalažem ministrici domovinske sigurnosti Kristi Noem, ministru obrane Peteu Hegsethu i glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi, u koordinaciji sa svim drugim relevantnim odjelima i agencijama, da poduzmu sve potrebne mjere kako bi oslobodili Los Angeles od invazije migranata i okončali ove nerede. Red će biti vraćen, ilegalni imigranti će biti protjerani, a Los Angeles će biti oslobođen. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - bjesnio je Trump na stranici Truth Social, gdje je nizao jednu objavu za drugom.

Ponekad su to bile samo kratki uzvici poput "Plaćeni pobunjenici!" ili, primjerice, "Izgleda loše, dovedite trupe!". O sukobima se oglasila i bivša potpredsjednica SAD-a i predsjednička kandidatkinja na zadnjim izborima Kamala Harris, koja se pridružila guverneru Newsonu u optužbama da je Trump slanjem Nacionalne garde eskalirao situaciju.

- Los Angeles je moj dom. Nedavne ICE racije u južnoj Kaliforniji i diljem naše zemlje dio su okrutne proračunate agende Trumpove administracije širenje panike i podjela - oglasila se Kamala na X-u i dodala kako su prosvjedi podrške ilegalnim migrantima uglavnom bili mirni.

Podsjetimo, jedan od prvih Trumpovih poteza po preuzimanju dužnosti predsjednika SAD-a bilo je potpisivanje uredbe kojom je zbog nezakonitih useljavanja proglašeno izvanredno stanje na američko-meksičkoj granici. To mu je dalo pristup određenim saveznim sredstvima te mu omogućilo da tamo pošalje vojsku. Nastavio je s gradnjom zida na granici i prostora za pritvor te omogućio sredstva za prijevoz migranata natrag u njihovu zemlju.

No Trump ne planira stati samo na useljenicima iz Meksika. On se okomio i na sve one koji su u zemlju ušli u sklopu humanitarnih programa Bidenove administracije te koji imaju legalnu, privremenu dozvolu boravka, a riječ je o više od 1,8 milijuna migranata. Među njima su, primjerice, i useljenici s Kube, Haitija i Venezuele, njih više od pola milijuna, ali i primjerice oko 70.000 Afganistanaca. Bilo je govora i da je na popisu 240.000 Ukrajinaca, no rješavanje pitanja njihovih dozvola u ovom trenutku je izašlo iz fokusa Trumpove administracije.

Glavna okupacija mu je ipak program “Ostanite u Meksiku” pa je Trump tako, osim deportacija, sve svoje nade uložio u zid prema Meksiku koji bi trebao smanjiti ili potpuno spriječiti daljnje ilegalne prelaske granice. Tako je osim granične policije na jugu SAD-a sada i gotovo 7000 vojnika i zamjenskih pripadnika državne Nacionalne garde.