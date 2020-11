Trumpov saveznik: 'Odustani, vrijeme je da priznaš poraz...'

Istaknuti saveznik Donalda Trumpa pozvao ga je da odustane od napora da preokrene izborni poraz koji je doživio na predsjedničkim izborima 3. studenoga od demokrata Joea Bidena, piše u ponedjeljak BBC

<p>Bivši guverner New Jerseyja <strong>Chris Christie</strong> nazvao je predsjednikov pravni tim "nacionalnom sramotom".</p><p>Predsjednik <strong>Donald Trump</strong> odbio je priznati izbore, iznoseći neutemeljene tvrdnje o širokoj izbornoj prijevari.</p><p>Mnogi republikanci podržali su njegove pravne napore, a mali no sve veći broj republikanaca s time se ne slaže.</p><p>U subotu je Trump pretrpio veliki udarac u Pennsylvaniji, nakon što je sudac odbacio tužbu Trumpove kampanje kojom se željelo poništiti milijune glasova poslanih poštom u toj državi.</p><p>U presudi, sudac<strong> Matthew Brann</strong> rekao je da su njegovu sudu predočeni "nategnuti pravni argumenti bez osnova i spekulativne optužbe".</p><p>Taj potez utire put Pennsylvaniji da kasnije u ponedjeljak potvrdi Bidenovu pobjedu - izabrani demokratski predsjednik ondje vodi s više od 80.000 glasova.</p><p>Međutim, Trumpova kampanja žali se na presudu.</p><p>Predviđa se da će Biden dobiti 306 elektora a Trump 232. To je mnogo više od 270 elektorskih glasova koliko mu treba za pobjedu.</p>