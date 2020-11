Nakon dva tjedna šutnje prvi republikanski zastupnici počinju se ograđivati od Trumpa

Dva tjedna nakon što se Joe Biden proglasio pobjednikom američkih predsjedničkih izbora Donald Trump suočava se sa sve više poraza u pokušaju da poništi izborni rezultat,

<p><strong>Joe Biden</strong>, demokrat, priprema se preuzeti Bijelu kuću od <strong>Donalda Trumpa</strong> 20. siječnja dok sadašnji predsjednik i dalje odbija priznati poraz i nastoji poništiti rezultate izbora tvrdeći, bez da je predočio dokaze, da je na djelu ogromna izborna prijevara, prenosi agencija Reuters.</p><p>Nizom pravnih manevara nastoji zaustaviti brojanje glasova i proglašenje Bidena pobjednikom u pojedinim saveznim državama.</p><p>Taj pokušaj, koji kritičari opisuju kao pokušaj bez presedana američkog predsjednika da poništi volju birača, do sada je polučio malo uspjeha. Trumpova kampanja doživjela je niz poraza i čini se da nije uspjela u svoje teorije zavjere uvjeriti ni republikanske kolege u u ključnim državama, poput Michigana, u kojima je izgubio izbore.</p><p>Trumpovi napori da se održi na vlasti u petak su imali još manje izgleda nakon što je državni tajnik Georgije Brad Raffensperger objavio da je ponovno brojanje glasova potvrdilo Bidenovu pobjedu u toj saveznoj državi.</p><p>Dva republikanska politička prvaka iz Michigana <strong>Mike Shirkey</strong> i <strong>Lee Chatfield</strong>, koji su u petak pozvani u Bijelu kuću, zadali su novi udarac Trumpu nakon što su izjavili da na tom sastanku nisu čuli nikakve dokaze u prilog tvrdnjama da je u toj saveznoj državi počinjena masovna izborna krađa. "Još uvijek nam nisu predočene nikakve informacije koje bi promijenile ishod izbora u Michiganu".</p><p>Trump je i u petak ponavljao da je pobijedio na izborima.</p><p>Nakon serije poraza u sudskim postupcima kojima je pokušao izmijeniti rezultate izbora Trumpov se tim sada oslanja na nadu da će uvjeriti republikanske zastupnike u ključnim državama da ponište rezultate izbora i proglase ga pobjednikom, prenosi Reuters.</p><p>Ti su napori sada ponajviše usmjereni na Michigan i Pennsylvaniju, no računica pokazuje da mu ni to ne bi donijelo dovoljno glasova elektora koji formalno, na temelju rezultata predsjedničkih izbora, biraju predsjednika na izbornom kolegiju.</p><p>Odluka izbornog kolegija suprotna rezultatima izbora bila bi bez presedana u modernoj američkoj povijesti.</p><p>Biden je 7. studenoga, osvajanjem Pennsylvanije, prešao prag potreban za pobjedu na američkim predsjedničkim izborima i sada povećava pritisak za obavljanje poslova potrebnih za glatki prijenos vlasti, a potporu su počeli davati i prvi republikanski zastupnici.</p><p>Republikanski senator<strong> Lamar Alexander</strong> ocijenio je da Biden ima "vrlo dobre izglede" biti idućim predsjednikom i pozvao je Trumpovu administraciju da započne pripreme za prijenos vlasti. Gubitnik izbora trebao bi "staviti zemlju na prvo mjesto, čestitai pobjedniku i pomoći mu da dobro započne mandat", napisao je u priopćenju senator iz Tennesseeja.</p><p>Postoji "pravi način i pogrešni način" da Trump dokaže izborne nepravilnosti, kazala je republikanska senatorica<strong> Susan Collins </strong>iz Mainea. "Pravi je način prikupiti dokaze i predočiti ih sudu. Pogrešni put je izvršiti pritisak na izborne dužnosnike u saveznim državama."</p><p>Opća upravna služba, koju vodi dužnosnica koju je imenovao Trump, još uvijek nije službeno potvrdila Bidenovu pobjedu što onemogućava pristup Bidenova tima financiranju tranzicijskog razdoblja.</p><p>Trumpovi kritičari ističu da njegovo odbijanje priznavanja poraza utječe i na nacionalnu sigurnost te borbu protiv epidemije koronavirua koja je do sada cjerojatno odnijela živote više od 250.000 Amerikanaca.</p><p>Trumpovi dužnosnici u završnici mandata donose neočekivane promjene programa i politika koje bi mogle obvezivati sljedeću administraciju.</p><p>Reupblikanski zastupnik iz Michigana<strong> Fred Upton </strong>kazao je u petak da nije vidio nikakvih dokaza prijevare koji bi preokrenuli 150.000 glasova za koliko Biden vodi pred Trumpom u toj saveznoj državi.</p><p> "Nitko nije predočio dokaze", kazao je.</p><p>Konzervativni senator iz Aljaske<strong> Dan Sullivan</strong> kazao je da je pred Trumpom visoki prag koji mora preskočiti u dokazivanju svojih tvrdnji o masovnoj izbornoj prijevari. "I to bi morali dokazati na sudu", dodao je Sullivan.</p><p>Sve je više republikanaca koji se javno ograđuju od Trumpovih pokušaja da utječe na republikanske dužnosnike u pojedinim saveznim državama da izigraju rezultate izbora.</p><p>Mitt Romney, republikanski senator iz Utaha u četvrtak je na Twitteru napisao da Trump nije uspio uvjerljivo pokazati da je počinjena masovna izborna prijevara i sada pokušava pritiskati izborne dužnosnike u pojedinih sveznim državama da ne priznaju rezultate izbora.</p><p>"Teško je zaimsliti gori, manje demokratski potez", poručio je.</p><p>Sve do sada republikanci u Kongresu uglavnom su ostavljali prostora Trumpu za pravne korake u dokazivanju na sudu izborne prijevare, no sve je više republikanaca koji smatraju da Trump treba priznati poraz.</p><p>Čak i republikanski zastupnik <strong>Jim Banks</strong>, koji će u idućem sazivu Zastupničkog doma biti vođa najkonzervativinijih republikanaca, indirektno je priznao Bidenovu pobjedu, poručivši da će on biti 'fikus' od prvog dana na dužnosti.</p><p>Službene potvrde rezultata izbora u pojedinim saveznim državama sada su u tijeku i očekuje se da će pokazati da je Biden osvojio oko šest milijuna glasova više pod Trumpa i 302 elektorska glasa prema Trumpovih 232.</p>