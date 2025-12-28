Trumpov senator objavio fotke kako mlati Djeda Božićnjaka: Što ste se uskomešali, mekušci!

Dok su se na Božić društvenim mrežama širile poruke mira i veselja, jedan američki političar odlučio se za radikalno drugačiji pristup. Republikanac Chris Garten, senator iz Indiane, izazvao je pravu buru na internetu objavivši seriju slika generiranih umjetnom inteligencijom koje ga prikazuju kako na stepenicama Kapitola brutalno premlaćuje Djeda Mraza. Svoju bizarnu objavu popratio je političkom porukom, a lavinu kritika koja je uslijedila odbacio je nazvavši kritičare mekušcima, piše New York Post.

Foto: twitter

Podijelio lažne fotke

Senator Garten, koji služi drugi mandat i obnaša funkciju lidera većine u Senatu Indiane, na svojem je službenom profilu na društvenoj mreži X podijelio četiri lažne fotografije. Na njima se vidi kako u odijelu bez rukava udara, nogama gazi i obara prestravljenog Djeda Mraza, dok okupljena gomila kliče i maše transparentima "Garten za Indianu". Na jednoj od slika, senator jaše na sobu odjeven u Djedov kostim i pokazuje svoje komično nabildane bicepse.

Objava je imala i politički opis. "Kad saznaš da Sjeverni pol pokušava progurati birokratsku samovolju i nefinancirane mandate, prerušene u 'božićno veselje'. Nećeš dok sam ja tu", napisao je Garten.

"Mi, narod, vodimo Indianu, a ne birokrati. Vrati se na Sjeverni pol, debeljko. Sretan Božići!"

Foto: twitter

"Najpatetičnija stvar koju sam vidio"

Nije trebalo dugo da se internetom proširi zgražanje. Korisnici su osudili nasilni prikaz omiljenog božićnog simbola, nazivajući objavu sramotnom i bizarnom.

"Što bi, za ime svijeta, natjeralo osobu da objavi slike na kojima premlaćuje univerzalno voljenu figuru?" zapitao se jedan komentator. Drugi je sarkastično dodao:

"Tako je dirljivo vidjeti simbol božićne velikodušnosti i veselja pretučenog do neprepoznatljivosti!"

Demokratska stranka Indiane nazvala je objavu "prilično čudnom", a republikance "neozbiljnim ljudima". U raspravu se uključio i poznati televizijski voditelj Keith Olbermann, koji je podijelio slike uz komentar: "Rat protiv Božića u stilu republikanaca iz Indiane", aludirajući na dugogodišnju tezu američke desnice da "politička korektnost" uništava tradicionalne vrijednosti blagdana.

Foto: twitter

Senator uzvraća udarac: "Sretan Božić, mekušci"

Suočen s kritikama, Garten se nije povukao. Umjesto isprike, nekoliko sati kasnije objavio je novi post u kojem je kritičare nazvao "nepodnošljivim klaunovima" i "pahuljicama".

"Puno netolerancije, psovki i bijesa zbog nekoliko AI slika koje sam se sjajno zabavljao stvarajući sa svojom djecom", napisao je.

"Neki od vas klaunova ste jednostavno nepodnošljivi. Nadam se da vaša negativnost ostaje u komentarima, a ne usmjerena prema vašim obiteljima. Sretan Božić, mekušci."

Tu je objavu popratio još jednom AI slikom, na kojoj u odijelu Djeda Mraza upire prstom i smije se snježnoj pahulji. U izjavi za medije, zbunjeni senator rekao je kako ne razumije zašto je njegova "očito humoristična objava" postala vijest. ​

- Uz sve što se događa u svijetu, teško mi je shvatiti zašto se moja šala smatra viješću. Društvo je postalo preosjetljivo - poručio je.

