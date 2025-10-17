Obavijesti

MAĐARI SLAVE PLUS+

Trumpov veliki šamar Europi: Susret s Putinom u Mađarskoj je velika pobjeda Viktora Orbana

Piše Nenad Nevešćanin,
Sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti je velika Orbanova pobjeda. Mađarski izbori su 2026. a američki i ruski predsjednik već agitiraju za njegov ostanak na vlasti

Hotel Budimpešta je rezerviran. Trumpova najava da će se sastati s Putinom u Budimpešti kako bi razgovarali o Ukrajini bolan je šamar Europi. Viktor Orban, mađarski premijer, oblizuje se kao mačka koja je pokupila vrhnje, piše britanski Telegraph.

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog
Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?
POBUNA U ZAGORJU

Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?

Ministarstvo graditeljstva je za 24sata potvrdilo da kreće u nadzor zakonitosti izdavanja dozvola koje je dobila tvrtka Dubravka Posavca za elektrana u Zaboku i Pregradi. Bez njih nema izvlaštenja. Imamo detalje
Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog
DOZNAJEMO

Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog

Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage, rekli su nam iz policije.

