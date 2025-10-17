Sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti je velika Orbanova pobjeda. Mađarski izbori su 2026. a američki i ruski predsjednik već agitiraju za njegov ostanak na vlasti
Trumpov veliki šamar Europi: Susret s Putinom u Mađarskoj je velika pobjeda Viktora Orbana
Hotel Budimpešta je rezerviran. Trumpova najava da će se sastati s Putinom u Budimpešti kako bi razgovarali o Ukrajini bolan je šamar Europi. Viktor Orban, mađarski premijer, oblizuje se kao mačka koja je pokupila vrhnje, piše britanski Telegraph.
