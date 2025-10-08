Trumpova donatorica i službeno stiže kao ambasadorica SAD-a u Zagreb: 'Veselimo se suradnji'

Američka ambasada u Zagrebu na društvenim mrežama i službeno je potvrdila dolazak nove ambasadorice, dugo najavljivane Nicole McGraw.

- Veselimo se njezinom dolasku u Zagreb i njezinom radu i vodstvu koje će dodatno ojačati veze SAD-a i Hrvatske - napisali su uz fotografiju ambasadorice i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nicole McGraw je galeristica i kolekcionarka umjetnina, a Hrvatsku vidi kao strateški važnu točku američkih interesa, prije svega na polju energetike, sigurnosti i gospodarske suradnje.

Kao prioritet, u svom govoru pred odborom, istaknula je realizaciju Južne plinske interkonekcije i pozicioniranje Hrvatske kao regionalnog čvorišta za distribuciju plina.

Ona i suprug Michel Joseph McGraw donirali su republikanskim kandidatima i organizacijama ukupno 939.174 dolara. Najveći dio tih sredstava otišao je upravo organizacijama povezanim s Donaldom Trumpom. Većina uplata bila je tijekom 2024., kad se zahuktavala predsjednička kampanja.

