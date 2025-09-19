Trumpova donatorica stiže u Hrvatsku do kraja godine? Ovo je nova veleposlanica SAD-a...

Trumpovu galeristicu Nicole McGraw potvrdio je odbor Senata s još njih 36. U obraćanju Odboru rekla je kako Hrvatsku vidi kao strateški važnu točku američkih interesa, prije svega na polju energetike i sigurnosti.
Nakon višemjesečnog odgađanja i političkih prepucavanja, Odbor za vanjske odnose američkog Senata potvrdio paket od 36 kandidata za ključne diplomatske dužnosti koje je predložio bivši predsjednik Donald Trump. Među njima je i Nicole McGraw, buduća veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj, čime se otvara put da nova američka izaslanica preuzme dužnost u Zagrebu do kraja ove godine, nakon završne potvrde u Senatu.
