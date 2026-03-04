Htjela bih vam vrlo snažno poručiti da Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima, rekla je Leavitt
Trumpova glasnogovornica: Američka vojska ne gađa civile! Istražujemo napad na školu
Na press konferenciji, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da američka vojska ne bombardira civilne ciljeve. To je odgovor na pitanje o bombardiranju osnovne škole u Minabu na jugu Irana, gdje je ubijeno najmanje 160 djevojčica.
- Htjela bih vam vrlo snažno poručiti da Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima. Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Američke Države kada je riječ o gađanju civila, jer to nije nešto čime se naše oružane snage bave - te dodala da Pentagon provodi istragu.
Prije tri dana, UNESCO je izrazio duboku zabrinutost zbog posljedica vojnih napada, koji su se nastavili i u nedjelju, te naglasio da su učenici u prostoru namijenjenom obrazovanju zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom te da napadi na obrazovne ustanove ugrožavaju učenike i nastavnike i potkopavaju pravo na obrazovanje.
- Bombardiranje osnovne škole tijekom američkih i izraelskih vojnih napada na Iran u subotu predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava - objavio je UNESCO.
