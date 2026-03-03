UNESCO: Bombardiranje škole u Iranu je kršenje ljudskih prava

Obavijesti

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Agencija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) kaže da bombardiranje osnovne škole tijekom američko-izraelskih vojnih napada na Iran predstavlja tešku povredu međunarodnog humanitarnog prava.

UNESCO je izrazio duboku zabrinutost zbog utjecaja udara na obrazovne institucije i podsjetio da su škole i učenici zaštićeni prema međunarodnom pravu te da napadi na obrazovne ustanove ugrožavaju učenike i nastavnike i narušavaju pravo na obrazovanje.

Rakete koje su pogodile djevojačku osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u gradu Minab na jugu Irana u subotu tijekom američko-izraelskih napada na zemlju uništile su školsku zgradu, pri čemu je prema izvještajima iranske države poginulo najmanje oko 150 ljudi, a gotovo 100 je ranjeno, od čega se vjeruje da su mnogi učenici među ubijenima i ranjenima.

Marco Rubio je rekao da SAD ne bi namjerno gađale školu i da će se provjeriti izvještaji o civilnim žrtvama ako je to bila američka akcija. Izraelska vojska je izjavila da nema saznanja da je djelovala u tom području.

