Trumpovi pristaše bijesni nakon upada FBI-a u njegov dom: A zašto malo ne istražuju i druge?

Agenti FBI-ja upali su na imanje Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, a vijest je izazvala burne reakcije diljem Sjedinjenih Američkih Država. Naime, pristaše bivšeg američkog predsjednika okupili su se ispred rezidencije Mar-a-Lago te tamo prosvjeduju protiv FBI-jeve akcije.

Okupljeni skandiraju te mašu zastavama s natpisima podrške 'Make Votes Again', 'Keep America Great' i 'In Trump I Trust'. Neki pristaše na majicama imaju prekriženu sliku američkog predsjednika Joea Bidena s natpisom 'Not my dictator' ('Nije moj diktator').

Jedna od okupljenih Trumpovih pristaša, žena iz Kube (56), rekla je da je došla Trumpu izraziti podršku te da ne razumije zašto FBI ne istražuje sina trenutnog američkog predsjednika Joea Bidena Huntera Bidena ili muža Nancy Pelosi, predsjednicu Zastupničkog doma Sjedinjenih Država.

- Ovaj nenajavljeni upad u moj dom nije bio potreban niti primjeren. Mar-a-Lago trenutačno je pod opsadom, napala ga je i okupirala velika skupina agenata FBI-a. Čak su provalili u moj sef - rekao je Trump.

Kako piše CNN, pozivajući se na dobro obaviješten izvor, pretraga je započela u ponedjeljak rano ujutro po lokalnom vremenu i čini se da su istražitelji fokusirani na dio gdje su Trumpovi uredi i osobne prostorije.

Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata na imanje na Floridi, rekao je u travnju izvor upoznat s tim pitanjem.

Istraga je uslijedila nakon što je američka Nacionalna uprava za arhive i spise u veljači obavijestila Kongres da je pronašla oko 15 kutija dokumenata Bijele kuće, uključujući povjerljive materijale, koje je Trump odnio na svoje imanje Mar-a-Lago.

Nadzorni odbor Zastupničkog doma američkog Kongresa tada je objavio da proširuje istragu o Trumpovim postupcima i zatražio od Nacionalne uprave za arhive da dostavi dodatne informacije. Trump je prethodno potvrdio da je pristao vratiti određene zapise u arhiv, nazvavši to "običnim i rutinskim procesom".

