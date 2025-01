Trumpovi prvi potezi: Poništava zelene politike, na granicama će biti vojska, a Kini uvodi carine...

Unutar nekoliko sati nakon stupanja na dužnost potpisat ću desetke izvršnih uredbi, gotovo stotinu. Jednim potezom pera poništit ću desetke destruktivnih i radikalnih izvršnih uredbi i mjera Bidenove administracije, rekao je novi-stari predsjednik SAD-a Donald Trump prije današnje inauguracije.

Pokretanje videa... 01:13 Trump priseže za drugi mandat: 'Bit ću diktator prvog dana. Sve što je Biden učinio ću poništiti' | Video: 24sata Video

Stephen Miller, budući zamjenik šefa osoblja Bijele kuće zadužen za politiku, obavijestio je republikanske čelnike u Kongresu o širokim obrisima uredbi koje Trump planira potpisati, uključujući značajne promjene vezane za južnu granicu, energetiku i radnu snagu u saveznim agencijama, izjavile su dvije osobe upoznate s tim pozivom, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti jer informacije još nisu javno objavljene.

Tako bi Trump trebao ukinuti regulative koje sprječavaju određena istraživanja nafte, kao i politike Bidenove administracije koje provode prakse raznolikosti, jednakosti i inkluzije. Očekuje se da će jedna izvršna uredba proglasiti krizu na granici SAD-a i Meksika, gdje su ilegalni prelasci značajno opali tijekom protekle godine.

Niz novih Trumpovih uredbi uključivat će smanjivanje troškova života, pauziranje davanja koncesija za vjetroelektrane na moru; ukidanje pravila iz Bidenove ere koja promoviraju električna vozila i ukidanje drugih mjera usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena.

Ono što je posebno odjeknulo je najava da će Trump pomilovati optužene za napad na američki Kapitol 6. siječnja 2021., koje je opisao kao taoce. Gotovo 1600 ljudi optuženo je za savezna kaznena djela povezana s neredima, prema podacima Ministarstva pravosuđa.

Trump je također najavio da će izložiti mjere koje će njegova administracija poduzeti za rješavanje sigurnosti granica, što je opisao kao "najneagresivniji, najopsežniji napor za obnovu naših granica koji je svijet ikada vidio".

Tijekom predizborne kampanje, Trump je obećao provesti niz izvršnih uredbi vezanih uz imigraciju prvog dana na dužnosti, uključujući zatvaranje granice, ukidanje prava na državljanstvo po rođenju i ponovno pokretanje gradnje ograde na dijelovima granice SAD-a i Meksika.

Što se tiče vanjske politike, Trump je u siječnju odbio isključiti mogućnost invazije na Grenland, prikazujući otok kao ključan za interese nacionalne sigurnosti SAD-a. Trump je također posljednjih tjedana prijetio da će zauzeti Panamski kanal, okrivljujući Panamu za previsoke cijene tranzita za brodove koji prolaze ključnom pomorskom rutom. Trump je također iznio ideju pripajanja Kanade, no njegovi savjetnici privatno su kazali kako se ne radi o stvarnoj geopolitičkoj ambiciji.

Uz to, stalno govori o trgovinskim ograničenjima, posebice prema Kini, a predloženi zakon o recipročnoj trgovini dao bi mu široku diskreciju da poveća carine zemljama kada se utvrdi da su same postavile trgovinske barijere. Iznio je ideju univerzalne carine od 10 %, koja bi mogla poremetiti međunarodna tržišta te barem 60 % carine za Kinu. Trump je pozvao na ukidanje statusa najpovlaštenije nacije za Kinu, oznake koja općenito smanjuje trgovinske barijere među državama. Obećao je donijeti "agresivna nova ograničenja kineskom vlasništvu nad bilo kojom vitalnom infrastrukturom u SAD-u", a službena platforma Republikanske stranke poziva na zabranu kineskog vlasništva nad američkim nekretninama.

Trump je rekao da će uvesti carine Meksiku i Kanadi od 25 posto ako ne zaustave dotok droge i migranata u SAD. Trump je rekao da će označiti narkokartele koji djeluju u Meksiku kao strane terorističke organizacije i narediti Pentagonu "da prikladno upotrijebi specijalne snage za napad na vodstvo i infrastrukturu kartela". Rekao je da će angažirati američku mornaricu da provede blokadu kartela i da će se pozvati na zakon o stranim neprijateljima kako bi deportirao dilere droge i članove bandi.

Nadalje, Trump je rekao kako Tajvan mora SAD-u platiti za njegovu obranu, a više puta je ponovio kako će brzo okončati rat u Palestini i Ukrajini. Trumpovi savjetnici nagovijestili su i da će obnoviti takozvanu kampanju maksimalnog pritiska sankcijama iz njegova prvog mandata protiv Irana.

Stručnjak za međunarodne odnose Marinko Ogorec smatra kako će nakon pompozne inauguracije, Trump krenuti u brze i velike promjene.

- Trump namjerava napraviti dramatičan zaokret u unutrašnjoj i vanjskoj politici. On za to ima posložene kockice koje mu to omogućuju. Ima i Senat i Kongres, ima u rukama velike poluge moći. Kad postavi svoje ljude na čelne pozicije, onda će imati sve u svojim rukama te će kroz izvjesno vrijeme moći će povlačiti poluge moći. Kakve će to sve promjene biti, to je teško sad govoriti, ali će sigurno htjeti napraviti određeni zaokret - smatra Ogorec.

Što se tiče vanjske politike, tu je, tvrdi Ogorec, bilo puno probnih balona.

- Njegove izjave oko pripajanja Kanade, osvajanje Grenlanda, izjava oko Ukrajine, Bliskog istoka, Kine... Sve je to izjavljivao u trenutku kad nije bio službeno formalni predsjednik SAD-a. Zato i postoji to prijelazno razdoblje jer u trenutku kad se pobijedi, onda je drugačija retorika. Zasigurno će nakon što uđe u Bijelu kuću Trump imati znatno drugačiju priču, a njegove odluke o vanjskoj politici će ovisiti i o reakcijama koje su uslijedile nakon njegovih izjava dok nije bio formalno predsjednik SAD-a - rekao je Ogorec.