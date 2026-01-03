Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele
DETALJI TAJNE OPERACIJE PLUS+
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
Čitanje članka: 4 min
Iako rat nije najsretnije rješenje, nažalost, jedino je, jer Maduro inače nikad ne bi otišao s vlasti. Venezuela 27 godina živi kao talac režima - ekonomija je uništena, obrazovanje, sve, BDP je u zadnjih 15 godina pao za čak 80 posto, a vrijednost novca srozala se za 14 nula, kažu za 24sata supružnici Mara i Josip Hrgetić iz Zagreba, povratnici iz Venezuele.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku