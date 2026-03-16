Trumpovoj šefici osoblja Susie Wiles dijagnosticirali rak dojke

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da je šefici osoblja Bijele kuće, Susie Wiles, dijagnosticiran rak dojke u ranom stadiju. Unatoč dijagnozi, Wiles (68) nastavit će obavljati svoju dužnost puno radno vrijeme tijekom liječenja, potvrdio je predsjednik u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump je naveo da Wiles ima "izvrsnu" prognozu te da je odlučila "odmah se suočiti s ovim izazovom, umjesto da čeka".

Pokretanje videa... 09:29 Trump o ratu u Iranu | Video: 24sata/Reuters

"Njezina snaga i predanost da nastavi raditi posao koji voli, i to tako dobro, dok prolazi kroz liječenje, govori vam sve što trebate znati o njoj. Uskoro će biti bolje nego ikad! Melania i ja smo uz nju na svaki način", napisao je Trump.

Oglasila se i Wiles

Nedugo nakon predsjednikove objave, Wiles je izdala vlastito priopćenje u kojem je potvrdila da planira ostati na svojoj poziciji. Izrazila je zahvalnost liječničkom timu koji je rano otkrio bolest te istaknula kako je ohrabrena dobrom prognozom.

"Gotovo jedna od osam žena u Sjedinjenim Državama suočit će se s ovom dijagnozom. Svakoga dana te žene nastavljaju podizati svoje obitelji, ići na posao i služiti svojim zajednicama sa snagom i odlučnošću. Sada se pridružujem njihovim redovima", poručila je Wiles, zahvalivši predsjedniku Trumpu na podršci i ohrabrenju.

Prva žena na ključnoj poziciji

Susie Wiles ključna je figura Trumpove administracije i prva je žena u povijesti na poziciji šefice osoblja Bijele kuće. Smatraju je arhitekticom njegove uspješne predsjedničke kampanje 2024. godine, a republikanci joj pripisuju zasluge za uvođenje veće discipline u rad Bijele kuće tijekom drugog Trumpovog mandata. Predsjednik je često javno hvali, nazivajući je "najmoćnijom ženom na svijetu", a jednom joj je dao i nadimak "Susie Trump".

Samo nekoliko trenutaka nakon objave dijagnoze, Wiles se pojavila uz Trumpa na sastanku s upravnim odborom Kennedy Centra u Bijeloj kući. Predsjednik je njezinu bolest nazvao "manjom poteškoćom" te ponovio da će se s njom odmah uhvatiti u koštac.