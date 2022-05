Trut: Izvučena tijela poginulih, u utorak će izvlačiti olupinu

Ravnatelj Ravnateljstva Civilne zaštite Damir Trut izjavio je u ponedjeljak da su tijela poginulih u zrakoplovnoj nesreći kod Broćanca izvučena s mjesta nesreće i odvezena prema sudskoj medicini, gdje će se nastaviti daljnja procedura.

Trut je to izjavio za RTL vijesti dodavši kako identiteti poginulih nisu potvrđeni. "Na sudskoj medicini će morati završiti identifikaciju", kazao je.

Najavio je kako je u utorak planirano izvlačenje olupine zrakoplova te da se u izvlačenju planira korištenje helikoptera.

Na pitanje kada bi mogao biti poznat uzrok nesreće, odgovorio je kako to zavisi od laboratorija i svega što će poduzimati.

Novak: Ne vjerujem da je Cessna smjela letjeti po pravilima vizualnog letenja

Prof. dr. sc. Doris Novak, predstojnik Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti, rekao je u ponedjeljak u HTV-ovom središnjem Dnevniku da ne vjeruje da je zrakoplov Cessna koji se srušio na letu iz Splita za Njemačku smio letjeti, odnosno da je operirao po pravilima vizualnog letenja jer se, kako je rekao, ništa nije moglo vidjeti iz kabine.

Novak je rekao da uzroci pada zrakoplova općenito mogu biti ili tehnički kvar ili ljudski čimbenik.

'Pogriješio je pilot'

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric je za RTL komentirao može li kontrola letenja zabraniti let ili je sva odgovornost na odluci pilota.

- Kontrola to može napraviti, ali to stvarno nije trebala napraviti. Kontrola ne zna da li taj avion koji je mali sportski avion ima instrumentalne procedure, ima li pilot licence za instrumentalne procedure i ima li avion tzv. IFR koji je određena oprema kojom može proći kroz vremensko loše stanje. Evidentno se nešto desilo. Ili IFR nije bio u avionu ili pilot nije imao licence za IFR, nije ga znao koristiti, ili se avion zaledio. Kontrola to ne može znati. Na pilotu je da odluči što i kako. Ako je pilot ušao u taj oblak, ako ga nije bio u stanju proći, a dobar dio bi ga prošao bez problema, trebao se okrenuti i vratiti se ili u Split, ili u Zadar ili Udbinu. Pogriješio je pilot - kazao je Šćuric.

