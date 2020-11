Trut: Ako netko nema masku, a ne želi dati podatke zbog kazne, inspektor će zvati policiju

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut smatra kako je IPAK ključno da se smanji broj ljudi koji koriste javni prijevoz

<p>Imamo situaciju da je jedan širi broj onih koji nadziru i promet. Tu je Državni inspektorat, policija, tu je inspektorat prometa i inspekcija Civilne zaštite. Znači - jedan veći broj ljudi koji može nadzirati promet, komentirao je pomoćnik ministra unutarnjih poslova <strong>Damir Trut </strong>novu mjeru prema kojoj se u javnom prijevozu može voziti 40 posto putnika. </p><p>Za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pomocnik-ministra-unutarnjih-poslova-damir-trut-o-novim-mjerama-i-kaznjavanju---630173.html">Novu TV</a></strong> objasnio je kako su kondukteri i vozači odgovorni za poštivanje broja osoba u javnom prijevozu, a kako operater tvrtke treba brojati ljude koji ulaze u vozilo. Ipak, smatra kako je ključno da se smanji broj ljudi koji koriste javni prijevoz. </p><p>- Tvrtke su te koje trebaju organizirati rad od kuće ili smjenski rad, ovisno o njihovoj djelatnosti, kako ne bi bilo špica u kojima ljudi odlaze i dolaze na posao - smatra Trut. </p><p><strong>Kazne za nenošenje maske </strong></p><p>- Ako netko nema masku, a ne želi dati svoje podatke jer će biti kažnjen, inspektor će pozvati policiju. Policajac vas ima pravo legitimirati i ona će to i učiniti - dodao je Trut. </p><p>Rekao je kako se neće ulaziti ljudima u stan. </p><p>- Kaznit će se onaj tko to organizira ili vlasnik stana u kojem je organizirano okupljanje. Ne mora se niti ulaziti u stan već se može izreći kazna vlasniku stana - rekao je Trut te dodao kako će u utorak biti sto pripadnika Civilne zaštite koji su mobilizirani. </p><p>- Oni će sudjelovati u nadzoru pravnih subjekata i obilasku po prodajnim centrima, dućanima, trgovinama, tržnicama i objektima u kojima dolazi do dolaska i odlaska ljudi - zaključio je. </p>