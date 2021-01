Ja to nisam tako rekao. Zaista sam rekao da u prvom trenutku volonteri toga tipa nisu bili potrebni. Nisu bili organizirani i nije se moglo pratiti njihov rad, rekao je Damir Trut, ravnatelj civilne zaštite za RTL Danas. Komentirao je svoju izjavu za 24sata zbog koje se dignulo mnogo prašine.

Evo što je 24sata prenio iz njegovog razgovora s našim novinarom:

To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600.

Trut tvrdi i da nije rekao da su navijači pili alkohol i tukli se.

No, transkript snimke Damira Truta i našeg novinara Bogdana Blotneja pokazuje da ni to nije točno, te da je njihov razgovor ovako tekao:

- I navijači su se angažirali i sve... - rekao je naš novinar.

- Jesu, ali to je nešto drugo. To je volonterizam i to je trenutna želja nekome pomoći, to je dobrodošla, ali u tom trenutku možda nije bila dobra. Možda nekoliko dana ili nekoliko sati kasnije. Što su nam oni napravili, ali to među nama. Zakrčili su nam sve. Znači ono što je najgore, da u tom trenutku nisu mogle prolaziti operativne snage. Bilo je sve zablokirano. Prvi dan je bilo sve zablokirano. Onda smo još imali probleme u Petrinji i u Glini jer su ljudi glavinjali, nisu znali što bi radili, pa su malo i popili, pa su se počeli i tuči i tako. Morali smo s njima baviti umjesto da smo se bavili nečim drugim - rekao je doslovno Trut za 24sata.

Nakon otprilike pet minuta razgovora, Trut se opet vratio tematici navijača.

- Ja poštujem i Bad Blue Boyse i Torcidu i sve ostale skupine. Imaju oni svoju agendu, što se veli. Ali kad ti imaš tu u jednom trenutku dvije tisuće njih, a znamo, i ja sam nekad bio navijač, i sad sam navijač, nisam tog stila i tog tipa, šta su navijači. Imaju srce, imaju snagu, ali pamet je ono pamet, ne, u smislu da nisu bedasti da nisu pametni, nego su malo divlji, ono bu bu bu bu. Kad takva ekipa dođe to je čudo. A velim vam, u tom trenutku vam to ne treba. Samo vam stvara poteškoću, stvara vam probleme, smeta, šteti. Možda za koji dan, ali organizirano, ajmo 20, a ne kad vas 1600 dođe. Šta ćeš sa 1600 ljudi koji ne znaju o sebi brigu voditi i sad ti brigu moraš voditi o njima. Kud ćeš ga ti poslati, tko će voditi brigu o njemu? To je problem - zaključio je Trut.

Podsjetimo, nakon što je izjava Damira Truta objavljena u 24sata, izazvala je žestoke reakcije, bijest pa i ogorčenje mnogih koji smatraju da su navijači pomogli brže i efikasnije no što su to učinile državne službe.

- Udostoji se i obiđi sva sela koja su pogođena jer mi znamo istinu. Lako je biti kući, pisati statuse i napadati.

Kućanstva sa sedam članova dobiju jedan kontejner/ kamp kućicu za život! Prilikom slanja mailova prebacuje se odgovornost na druge. Zaustavljanjem tridesetak kamp kućica/ kontejnera od svih se dobiva isti odgovor - obratite se Crvenom križu KOJI SE NE JAVLJA NA POZIVE I NE ODGOVARA NA PORUKE - dio je objave nogometaša Tonćija Kukoča koji je Truta prozvao na društvenoj mreži.

- Ti prizori razrušenog grada podsjetili su me na Vukovar. Ne mogu spavati od strahota koje sam vidio u Petrinji. Silne ruševine, ozlijeđeni ljudi, mnogi su ostali bez svega... Svi združeni navijači, brat uz brata, čistili smo srušene grede od krova i kamenje. Pogodilo me jer kažu da smo samo smetali, a ekipa tamo neprestano radi, svi navijači. Hvala im puno - ispričao je za 24sata jedan od pripadnika Bad Blue Boysa.