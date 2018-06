Tuča zasula istočni Zagreb: 'Sve je odzvanjalo po autima'

Kao što su meteorolozi najavili, tijekom poslijepodneva dijelove Hrvatske zahvatilo je nevrijeme. Tamni oblaci nadvili su se i nad gotovo cijelim Zagrebom, a nevrijeme je pogodilo njegov istočni dio gdje je, na području Gornja Dubrave, padala tuča.

- Sve je zvonilo po krovovima i automobilima. Tuča se spustila u svega par minuta, rekao nam je stanovnik Gornje Dubrave. Drugi je dodao kako je padalo 10 do 15 minuta.

- Napravilo mi je dosta veliku štetu na voćkama i u vrtu - kaže.

Metar i pol vode na cesti

Žestoki pljusak koji je oko 14 sati pogodio Koprivnicu izazvao je pravi kaos na cestama, jer se u podvožnjaku ispod željezničke pruge za nekoliko trenutaka slilo gotovo metar i pol vode. Nitko nije očekivao takav potop, o ponajmanje vozač kombija i vozačica osobnog automobila, kazao nam je 22-godišnji K.P. iz Koprivnice.

Foto: čitatelj 24sata

Nakon što je u „jezero“ na cesti uletio kombi, za njim je krenula mlada vozačica koja je ušla u vodu dubine oko 1,5 metara. Vodena je bujica počela nositi novi Golf, i žena je ostala uspaničena u automobilu, a voda je sezala do prozora.

- Nakon što je auto udario u betonski dio podvožnjaka on se „smirio“, a po vozačicu je došao vatrogasac koji ju je iznio na suho – kazao nam je K. P. uskoro je po mladu ženu, za koju naš sugovornik tvrdi da nema više od 30 godina, stigao suprug, te su oboje gledali u Golfa koji će u najmanju ruku trebati detaljno čišćenje.

I sutra će vrijeme biti nestabilno. Prevladavat će pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj te uz granicu sa Slovenijom gdje lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 13 do 18, uz obalu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C.