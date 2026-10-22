Tucaković: Ovo je najduža protupožarna sezona u povijesti

Ovogodišnja protupožarna sezona najduža je u povijesti jer još nije završena, posebno za zračne snage, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u četrtak na početku 16. Međunarodnog jesenskog stručnog skupa Hrvatske vatrogasne zajednice u u Vučevici kod Splita. Tucaković je podsjetio na ovogodišnje velike požare na Braču, u Lokvi Rogoznici i Pelješcu, te istaknuo da klimatske promjene, dugotrajni toplinski valovi i zapuštene površine dodatno otežavaju borbu s vatrenom stihijom.

"Svugdje oko nas se događaju požari i zato moramo biti spremni. Treba probiti puteve i srediti zapuštene površine jer je to ono što može pomoći vatrogascima da dođu do požarišta. Dakle, više preventive manje operative", poručio je Tucaković.

Skup je okupio oko tisuću vatrogasaca iz Hrvatske i inozemstva, te dobavljače i proizvođače vatrogasne opreme.

Otvorio ga je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je rekao kako je ovogodišnja protupožarna sezona najduža ikad.

"Ovo je sezona u kojoj je kompletna Hrvatska vatrogasna zajednica iskazala svu svoju sposobnost i izrazitu učinkovitost. Nažalost, imali smo i tragični požar u Omišu sa ljudskim žrtvama", rekao je Medved.

Dodao je kako još nema saznanja o uzrocima tog požara i što je točno utvrdila istraga. Dodaoi je da je upravo jedan od panela posvećen tom požaru, jer se iz svakog požara izvlače lekcije.

Zahvalio se vatrogascima na velikom doprinosu tijekom požarne sezone te dodavši kako je u Vatrogasni centar za edukaciju i tehnološki razvoj u Vučevici dosad investirano više od 15 milijuna eura, sa jasnim projektima za dogradnju dodatnih sadržaja.

Skup je započeo vježbom gašenja šumskog požara uz pomoć protupožarnih zračnih snaga, a nastavljen kroz okrugle stolove, radionice i panel rasprave.

Osim hrvatskih vatrogasaca, sudjeluju i njihove kolege iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Francuske, Mađarske, Njemačke, SAD-a i Slovenije.