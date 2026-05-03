Tucker je bio najsjajniji Trumpov trubadur. Zašto ga je odbacio?

Američki novinar i nekad jedan od glavnih trubadura MAGA pokreta, Tucker Carlson, dugo se smatrao snažnim saveznikom predsjednika Donalda Trumpa i vodećim glasom unutar MAGA kružoka. Iako su postojale povijesne naznake da Carlson nije bio Trumpov obožavatelj, situacija se promijenila prije nego što je potonji pokrenuo kampanju za povratak u Bijelu kuću. Na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u srpnju 2024., Carlson je predsjednika nazvao “divnom osobom” i rekao publici da Trumpovo preživljavanje pokušaja atentata u Butleru u Pennsylvaniji nekoliko dana ranije predstavlja “božansku intervenciju”. Voditelj Fox Newsa, koji je postao podcaster, kasnije se pridružio Trumpu na predizbornim skupovima i intervjuirao ga o njegovoj viziji Amerike.