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Tučnjava u Đurđevcu: Pretukli muškarca, dvojica u pritvoru

Piše Antonela Šaponja,
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Tučnjava u Đurđevcu: Pretukli muškarca, dvojica u pritvoru
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Fizički sukob dogodio se u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu. Policija sumnja da su se dvojica osumnjičenih sukobila s 38-godišnjakom, koji je u tučnjavi zadobio teške tjelesne ozljede

Đurđevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina zbog sumnje da su sudjelovali u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen 38-godišnjak.

Fizički sukob dogodio se u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu. Policija sumnja da su se dvojica osumnjičenih sukobila s 38-godišnjakom, koji je u tučnjavi zadobio teške tjelesne ozljede.

Protiv 28-godišnjaka i 26-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sudjelovanja u tučnjavi, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku.

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