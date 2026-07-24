Tučnjava u Đurđevcu: Pretukli muškarca, dvojica u pritvoru

Đurđevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 28 i 26 godina zbog sumnje da su sudjelovali u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen 38-godišnjak.

Fizički sukob dogodio se u srijedu navečer na igralištu u Đurđevcu. Policija sumnja da su se dvojica osumnjičenih sukobila s 38-godišnjakom, koji je u tučnjavi zadobio teške tjelesne ozljede.

Protiv 28-godišnjaka i 26-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sudjelovanja u tučnjavi, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku.