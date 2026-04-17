Tuga i šok u Babinoj Gredi zbog tragedije: 'Moja teta pobijedila je rak, a sad je ovako poginula'

U teškoj prometnoj nesreći u četvrtak navečer, oko 20.30 sati, u mjestu Babina Greda kraj Županje, život je izgubila 75-godišnja žena, dok su dvije njezine prijateljice od 47 i 61 godinu lakše ozlijeđene.

- Nisam bio kad se dogodila nesreća, ali sam došao dok su oživljavali nesretnu ženu. Samo sat ranije bio sam kod kuće i cijepao drva. Da sam u vrijeme nesreće bio tu, možda bi vozač kombija pokupio mene. One su se šetale. Išle su pored ceste u smjeru općine, a vozač kombija dolazio je iz suprotnog smjera. Iz nekog razloga prešao je na lijevu stranu ceste te ih pokupio. Jedna je pala u lijevu stranu, nesretna žena koja je poginula ležala je pored ceste, a treća je bila dvadesetak metara dalje. Nemoguće je da ih nije vidio jer su imale reflektirajuće prsluke, a jedna je imala štapove za hodanje koji svijetle. Koliko su meni rekli, vozač kombija je iz obližnje birtije maltene izašao četveronoške, sjeo u kombi te se odvezao. Strašno je to što je učinio - rekao je Tihomir Katušić, vlasnik kuće nedaleko od mjesta nesreće.

Babina Greda: Teška prometna nesreća u kojoj su nastradale tri žene

Neslužbeno doznajemo da je jedna od nastradalih žena vlasnica frizerskog salona u Babinoj Gredi i da je muškarac koji je skrivio prometnu nesreću oko podne bio kod nje na šišanju.

Nakon što je prouzročio prometnu, nije se zaustavio već je nastavio s vožnjom kao da se ništa nije dogodilo.

- Pitanje je da li je on u tom trenutku znao što se dogodilo - rekao je jedan mještanin Babine Grede.

Cijelo mjesto je u šoku.

- Nikad se ovakvo nešto nije dogodilo u našoj ulici pored Berave, ovo je mirno naselje, a onda se dogodi strašna nesreća - kaže Katušić.

Na mjesto nesreće stigla su tri vozila Hitne pomoći. Nakon što su vratili vitalne funkcije najstarije od žena, prevezli su ih do bolnice u Vinkovcima. Nažalost, 75-godišnjakinja je tamo preminula.

Na mjesto nesreće u petak je došla i nećakinja poginule žene, koja je rekla da joj je nastradala teta pobijedila karcinom. Nažalost, vozač kombija joj je oduzeo život.

Prema službenom priopćenju PU vukovarsko-srijemske, do nesreće je došlo kad je 40-godišnji vozač kombi vozila njemačkih registracijskih oznaka, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio nadzor nad vozilom. U jednom je trenutku prešao u suprotni, lijevi prometni trak i naletio na tri pješakinje koje su se propisno kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Ono što ovaj događaj čini još potresnijim jest činjenica da se vozač nakon silovitog udara nije zaustavio. Umjesto da unesrećenima pruži prvu pomoć ili pozove hitne službe, nastavio je vožnju. Ipak, brzom intervencijom policijskih službenika 40-godišnjak je ubrzo lociran i priveden.

Očevidom na mjestu nesreće rukovodila je županijska državna odvjetnica. Policija trenutačno provodi detaljno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i to je li vozač bio pod utjecajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci.

Protiv vozača se očekuje podnošenje kaznenih prijava nadležnom državnom odvjetništvu, i to za dva teška kaznena djela - izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnom posljedicom i nepružanje pomoći osobi koja je u opasnosti, što je dodatna otežavajuća okolnost zbog bijega s mjesta nesreće.

Reflektirajuće prsluke nosile su na sebi

Tri su žene hodala uz cestu s reflektirajućim prslucima, a jedna je imala i štap za hodanje koji svijetli te se svjedoci pitaju kako ih vozač nije vidio.

To je strašno, mogao je i mene pregaziti

Kad sam došao na mjesto nesreće, vidio sam kako su oživljavali jednu ženu. Samo sat vremena prije bio sam tu u blizini, mogao je i mene pregaziti, rekao je Tihomir Katušić, koji živi nedaleko od mjesta nesreće.