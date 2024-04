Tuga na sjeveru Hrvatske. U Irskoj nakon napada preminuo Josip Š.: 'Počivaj u miru...'

Mogu vam samo potvrditi da je Josip umro. Sada slijedi obdukcija, ne znamo ni mi još ništa, rekao je kratko za Zagorje international shrvani Nedjeljko, otac Hrvata koji je brutalno pretučen u Irskoj te je preminuo u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Hrvat koji je nakon sukoba u Dublinu bio u teškom stanju, preminuo je jučer navečer u bolnici. Irski mediji navode kako je riječ o 30-godišnjem Josipu Š s područja Krapine, koji je u Irskoj već nekoliko godina.

- Taj dečko je jako malo bio kod kuće, vidjela sam ga možda dva puta. Velika je ovo tragedija - govori nam jedna od Josipovih susjeda. Jedan od njegovih kolega na društvenim mrežama napisao je kako je Josip bio vrijedan radnik i divan čovjek.

- Počivaj u miru Josipe - napisao je jedan od kolega. Podsjetimo, dvojica Hrvata su na Veliku subotu napadnuta na području Grange View Waya u predgrađu Dublina. Za njegovu obitelj pokrenuli su i akciju na stranici GoFundme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Tog poslijepodneva, dvojica Hrvata su se navodno družila u središtu Dublina prije nego što su se vratila u područje Clondalkin. Prema izvješćima, sudjelovali su u verbalnom sukobu s grupom osoba ispred trgovine u četvrti Towers Road prije nego što su se ukrcali u autobus i krenuli prema Grange View Way.

Nakon što su stigli u to naselje, navodno su ih brutalno napale četiri osobe. Detektivi istražuju jesu li dvojica muškaraca praćeni do mjesta napada ili je još jedna svađa u blizini mjesta događaja dovela do toga da su oni napadnuti.

Glasnogovornik tamošnje policije pozvao je svjedoke strave da se jave u policiju. Odnosno, poziva one koji su se vozili autobusom brojem 13 iz Clondalkina u subotu, 30. ožujka 2024., između 21:00 i 22:00 da se jave u policiju.

- Soba za incidente postavljena je na postaji Clondalkin Garda, tamo je i viši istražni službenik koji nadzire istragu. Dodatno, imenovan je u službenik koji za pružanje podrške obitelji preminulog - rekao je. Dodaje i kako je istraga još u tijeku, te da trenutno nitko nije uhićen. Također, zamolili su i sve koji imaju video snimke da se jave u policiju.