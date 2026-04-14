mala njuškica velikog srca

Tuga u HGSS-u: Preminula Tara, hrabra tragačica s terena

Piše Ivan Jukić,
Foto: Facebook/HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je na Facebooku tužnu vijest. Naime, preminula je Tara, potražni pas HGSS Stanice Orahovica.

- S velikom tugom vas obavještavamo da nas je danas napustila naša četveronožna kolegica, Tara, članica HGSS Stanice Orahovica. Tara i njezina Mirjana postale su licencirani potražni tim HGSS-a 2021. godine, a od tada su sudjelovale u mnogim potražnim akcijama. Tara je radila airscent metodom, što znači da je radila “dignutog nosića”, kao i većina drugih, od milja zvanih, “crno-bijelih” - napisali su.

- Tara je osim potraga na otvorenim područjima sudjelovala i na mnogim treninzima traženja u ruševinama, a bila je i dio ekipe koja traga za posmrtnim ostacima. Tara i Mirjana nisu se predavale sve dok ružna bolest nije uzela previše maha. Odlaskom Tare, Mirjana je izgubila člana obitelji, HGSS vrijednog tragača na terenu, a kolege iz K9 odjela malu njuškicu koju su do sad uvijek rado pozdravili, pomazili i nagradili igračkom - dodaju. 

Na kraju objave su se emotivno oprostili uz riječi: Putuj, Tara, nađi i gore ekipu.

