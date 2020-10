Tuga u obitelji Toplek: 'Moj tata nikada neće vidjeti svoju unuku'

Nakon prvotnog veselja zbog rođenja unučice, samo nekoliko dana kasnije u obitelji Toplek iz Štefanovca zavladala je tuga, ali i nevjerica. Antun je preminuo zbog greške

<p>Tuga se ne može opisati riječima. Moje dijete se rodilo nekoliko dana prije tatine smrti, a on nikad nije dobio priliku upoznati svoju unučicu, kroz suze nam je rekao Antunov sin <strong>Mario Toplek</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Nakon prvotnog veselja zbog rođenja unučice, samo nekoliko dana kasnije u obitelji Toplek iz Štefanca zavladala je tuga, ali i nevjerica. Antun je toga kobnog utorka otišao na rutinsku hemodijalizu u čakovečku bolnicu, no odande se nikad nije vratio. Prilikom tog rutinskog i jednostavnog postupka, medicinska sestra mu je, umjesto fiziološke otopine, ubrizgala medicinski benzin.</p><p>Medicinski benzin proziran je poput fiziološke otopine kojom je medicinska sestra trebala isprati kateter nakon hemodijalize kako ga krv ne bi “začepila” te kako bi Antun mogao biti spreman za drugi put. No on taj drugi put nije dočekao jer mu je odmah nakon primjene kobne supstancije zatajilo srce. Medicinari i liječnici odmah su reagirali i pokušali ga reanimirati, no ubrzo je došlo i do zatajenja pluća te jetre pa se, nažalost, više ništa nije moglo učiniti kako bi se Antunu spasio život.</p><h2>Neutješna obitelj </h2><p>Samo jedna pogreška bila je kobna za gašenje jednog života i uništavanje nekoliko tuđih. Antunova obitelj je neutješna, a u bolnici je cijela priča o pogreški medicinske sestre “zabranjena tema” o kojoj se ne govori.</p><p>- Kad se to dogodilo, pozvali su nas da dođemo u bolnicu. Odmah su priznali pogrešku, izrazili sućut i ispričali nam se. Rekli su nam da je došlo do pogreške prilikom hemodijalize u kojoj je sudjelovala mlađa medicinska sestra koja je pred magisterijem sestrinstva. Još su nam rekli da ona dosad u svom poslu nikad nije pogriješila - rekao nam je Mario, koji je jedva smogao snage prisjećati se najtežih trenutaka u svom životu. Otkrio nam je kako medicinska sestra nije sudjelovala u tom sastanku niti ih je naknadno nazvala kako bi se barem ispričala.</p><p>- S njom uopće nismo imali nikakvoga kontakta - kratko nam je rekao i dodao kako više ništa o tome ne bi htio govoriti. Obitelj je odmah nakon Antunove smrti podignula kaznenu prijavu u čakovečkoj policiji.</p><p>- Prvu večer smo otišli na policiju, sad čekamo da se dovrši istraga, kao i rezultati obdukcije pa ćemo vidjeti koje ćemo daljnje pravne korake poduzeti - kaže Mario.</p><p>No što god obitelj poduzela, njihovog voljenog Antuna više ništa neće vratiti, a Mario će svojoj kćeri o njenom djedu moći samo pričati priče.</p><h2>Jedina svijetla točka </h2><p>- Ne osjećam se dobro. Tužan sam i razočaran, teško je. Sad sam na godišnjem jer mi se rodilo dijete, moja zdrava djevojčica, naša jedina svijetla točka u svemu ovome. Došla je na svijet svega nekoliko dana prije ove nesreće, a tata ju, nažalost, nikad nije uzeo u naručje niti će ikad dobiti priliku za to - Mario se slomio pričajući nam.</p><p>Antuna su na posljednji počinak ispratili u petak na groblju u Maloj Subotici, a tuga u Štefancu je bila golema.</p><p>Kako smo doznali, 27-godišnja medicinska sestra koja je Antunu ubrizgala medicinski benzin radila je na tom odjelu nekoliko godina, a bila je tik do magisterija sestrinstva. Danas je ona na bolovanju te joj je ponuđena psihološka pomoć. Razgovarali smo i s tajnicom Udruge dijaliziranih i transplantiranih Međimurske županije, gospođom Marijom Lesinger, koja je poznavala medicinsku sestru i preminulog Antuna.</p><h2>Kobna pogreška </h2><p>- Ona još ne želi izaći u medije. Čula sam se s njom i ne bih ništa u njeno ime htjela komentirati. Ja sam osam godina dolazila u čakovečku bolnicu na dijalizu, poznajem ju dobro. Iznimno je profesionalna, iskusna i zna svoj posao. Cure koje rade na hemodijalizi napravile su na tisuće dobrih stvari, bile su mi svi tih osam godina kao obitelj. Ova cijela situacija je izuzetno teška - rekla nam je Marija. Što je dovelo do ovakve kobne pogreške, pokazat će istraga.</p><p>U županijskoj bolnici u Čakovcu već se nekoliko dana provodi istraga, a inspekcija Ministarstva zdravstva češljala je bolnicu i odjel ne bi li se utvrdilo što je i zašto kumovalo tome da jedna školovana medicinska sestra koja je pred magisterijem počini takvu kobnu pogrešku.</p><p>- Znam podatak da godišnje u našoj bolnici obavimo više od milijun različitih intravenskih aplikacija. Ne sjećamo se, gledajući unazad u povijest bolnice, da se ovakvo nešto dogodilo - rekao je kratko ravnatelj bolnice doc. dr. Tomislav Nevenščak koji nam je jučer potvrdio da još nisu poznati rezultati dosadašnje istrage. Upravo će na temelju tih rezultata biti poznata daljnja sudbina 27-godišnje medicinske sestre.</p><h2>Bio u samoizolaciji </h2><p>Iz Hrvatske komore medicinskih sestara rekli su kako dosad nisu imali toliko teško djelo da bi nekome oduzeli licenciju. HKMS je u svojem priopćenju navela da moguće sankcije, ako se nekome utvrdi krivnja, mogu biti ukor, javni ukor, novčana kazna, privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licencije) od mjesec dana do godine dana i trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad.</p><p>Ova kobna pogreška pokazala je mnoge rupe u sustavu, posebno kad su medicinari, kao i liječnici, pod još većim pritiskom zbog epidemije Covid-19. Između ostalog, procurile su informacije da je Antun bio u samoizolaciji te da je medicinska sestra koja je bila uz njega usred hemodijalize morala biti odjevena od glave do pete u svemirsko hot odijelo uz zaštitne naočale. O cijeloj situaciji oglasio se i Sindikat medicinskih sestara.</p><p>- Očito se počne govoriti o gorućim problemima tek kad se dogodi ovakva tragedija. U trenutačnoj situaciji, kad smo suočeni s epidemijom Covid-19, medicinske sestre i medicinski tehničari, kao i ostali radnici u sustavu zdravstva, nalaze se pod dodatnim pritiskom i velikim opterećenjem, koliko psihičkim toliko i fizičkim, te je potrebno hitno krenuti rješavati probleme koji utječu na funkcioniranje i organizaciju cjelokupnog zdravstvenog sustava.</p><h2>Sestra na bolovanju </h2><p>S obzirom na ovu tešku i tužnu situaciju, pozivamo javnost i medije da se suzdrže od javne osude te molimo da se pričeka kako bi nadležne institucije utvrdile sve činjenice tog nesretnog događaja - rekli su iz sindikata u priopćenju koje su poslali u javnost nedugo nakon što je vijest o smrti pacijenta na hemodijalizi u Čakovcu odjeknula u javnosti.</p><p>Kako smo doznali, medicinska sestra se trenutno nalazi na bolovanju, a vrijeme provodi u kući u krugu obitelji. Zbog cijele situacije Hrvatska komora medicinskih sestara ponudila joj je organizaciju besplatne psihološke pomoći. No na taj način su joj iz HKMS-a ponudili i onu ljudsku pomoć, ali i razumijevanje kako bi lakše prebrodila sve ono s čime se trenutno mora nositi.</p>