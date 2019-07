Umirovljenika kod Pule tukao i vojnik: Mlatili su me stolicama

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska najoštrije osuđuju napad u Puli i izražavaju žaljenje zbog događaja. MORH ističe kako postoje osnovane sumnje kako je jedan od trojice napadača pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je izvan radnog vremena, izvan redovne djelatne službe sudjelovao u napadu na umirovljenika Evelina (77). MORH nam je također rekao da ukoliko se utvrdi da je pripadnik Hrvatske vojske napao umirovljenika kazna može biti i izgon iz vojske.

- Jedan me pitao kad će otvoriti kafić. Rekao sam u 8 i pol. Nakon toga su otišli i nakon sat vremena su se vratili. Jedan me počeo lupat po glavi. Pao sam, kad sam se digao bacili su stolicu na mene, vidi se snimka. Kad sam bježao, pao sam, i onda su me počeli mlatiti s cipelama. Nisam ih poznavao, prvi put u životu sam ih vidio. Bez riječi su me počeli mlatiti. Pobjegao sam s terase. Slomljena su mi tri rebra, loše se osjećam - rekao je pretučeni umirovljenik.

Podsjetimo, policija je u nedjelju navečer uhitila trojicu mladića koji su u nedjelju u ranim jutarnjim satima napali umirovljenika na terasi kafića u Puli koji je tamo radio kao čuvar. Jedan je uhićen u Puli, drugi u Zagrebu. Tijekom večeri uhićen je i treći napadač, izvijestila je policija, a prenosi Glas Istre.

Mladići su oko 6 ujutro došli do kafića u centru Pule. Prema riječima vlasnika kafića, zasmetale su im hrvatske i istarske zastavice koje su ostale tamo od prošlogodišnjeg nogometnog prvenstva. Verbalno su napali umirovljenika koji je radio kao čuvar na terasi kafića. On im je rekao da se udalje, no oni su se ubrzo vratili maskirani i naoružani palicama. Na njega su bacali stolce i cipelarili ga na cesti. Teško je ozlijeđen, mladići su mu slomili tri rebra, ima natučen bubreg i kvrgu na sljepoočnici.

