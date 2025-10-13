Turci: Spriječili smo dolazak Netanyahua na samit oko Gaze

Turska vlada je u ponedjeljak objavila da je Ankara igrala odlučujuću ulogu u tome da spriječi dolazak izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na samit o Gazi u Egiptu.

"Na inicijativu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, zahvaljujući turskim diplomatskim naporima i potpori drugih šefova država i vlada, Netanyahu neće sudjelovati na sastanku u Egiptu", izjavio je predstavik turske vlade njemačkoj agenciji dpa.

Izrael je situaciju predstavio drugačije. U ponedjeljak u podne, ured egipatskog predsjednika je objavio da Netanyahu dolazi, da bi nedugo zatim ured izraelskog premijera to opovrgnuo.

Ured je priopćio da je Netanyahu zahvalio predsjedniku Donaldu Trumpu na pozivnici u Egipat, ali da ne može otputovati zbog židovskog praznika Simchat Torah.