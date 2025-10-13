Obavijesti

SASTANAK U EGIPTU

Netanyahu neće ići na samit o Gazi: 'Ne može zbog praznika'

Foto: Jeenah Moon

Glasnogovornik egipatskog predsjednika ranije je rekao kako se očekuje da će se i palestinski predsjednik Mahmud Abas i Netanyahu pridružiti samitu "kako bi učvrstili sporazum o okončanju rata u Gazi i potvrdili svoju predanost tome" cilju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće prisustvovati samitu o okončanju rata u Gazi koji se održava u ponedjeljak, priopćio je njegov ured, nakon što je službeni Kairo ranije najavio njegovo sudjelovanje. 

U objavi Netanyahuova ureda stoji kako ga je američki predsjednik Donald Trump pozvao da sudjeluje na sastanku svjetskih čelnika u Šarm el-Šeiku, ali je odbio "jer se bliži početak židovskoga praznika".

"Premijer je zahvalio predsjedniku Trumpu na pozivu i na njegovim naporima da proširi krug mira - mira kroz snagu", stoji u objavi. 

Glasnogovornik egipatskog predsjednika ranije je rekao kako se očekuje da će se i palestinski predsjednik Mahmud Abas i Netanyahu pridružiti samitu "kako bi učvrstili sporazum o okončanju rata u Gazi i potvrdili svoju predanost tome" cilju.

Istaknuo je i da su Trump i Netanyahu telefonski razgovarali s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem u ponedjeljak u Izraelu.

