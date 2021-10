U centru Stobreča prolaznici su prošli tjedan mogli svjedočiti groznim scenama. Naime, kako piše Dalmacija danas, ispred jednog ugostiteljskog objekta vlasnik je napao gosta motikom, a sve zbog loše recenzije

- Dugo smo čekali ispred ugostiteljskog objekta da nas uopće puste unutra, nakon što smo uspjeli ući poslužio nas je vrlo neljubazan i bezobrazan konobar. Zbog toga smo odlučili otići i ipak ne jesti u tom restoranu. Nakon što smo pronašli mjesto u obližnjem restoranu na stobrečkoj rivi, napisao sam lošu recenziju na Google ovog restorana u kojem sam bio nezadovoljan uslugom - započeo je turist priču za Dalmaciju Danas.

No, vlasnik restorana kojem je napisao negativnu recenziju odjednom se pojavio u restoranu gdje su oni i prišao im pljunuo u lice, ali i u tanjur s hranom.

- Nakon otprilike pola sata, gospodin prilazi mom stolu verbalno me napadajući te mi je pljunuo u lice, ali i u tanjur s hranom. Kako sam se samo tada osjećao, tada je nastao verbalni sukob između nas, jer kako da mu ne odgovorim na tako pogrdno ponašanje - rekao je turist zgrožen scenom koja ga je dočekala.

Nakon što su se dojmovi slegnuli, turist se odlučuje vratiti u taj restoran kako bi fotografirao objekt i sve prijavio policiji.

- Do sam držao mobitel u ruci, vlasnik ugostiteljskog objekta me je počeo udarati i napadao me motikom. On je bio jako ljut i revoltiran, a ja sam se bojao za svoj život. Nakon svega uzeo mi je mobitel i ruke i bacio ga o pod - dodaje turist.

- Mene su priveli u policijsku stanicu, uhitili su me jer sam na poljskom jeziku uzvikivao psovku ‘j*** mac”, a vlasnik nije priznao da mi je oštetio mobitel, i na kraju sam ja dobio kaznu od 500 kuna - nastavlja stranac.

Vlasnikov komentar na optužbe?

- Vlasnik ne želi davati nikakve izjave o tom događaju - poručio je djelatnik putem telefona za Dalmacija danas.