FOTO Turiste ni vrućina ne može zaustaviti: Pogledajte gužve u Dubrovniku, stiže još kruzera!
DUBROVNIK - Iako su u Dubrovniku ovih dana zabilježene rekordne svibanjske temperature koje prelaze 30 stupnjeva Celzijevih, vrućine nisu zaustavile turiste u obilasku grada. Gužve u staroj gradskoj jezgri mogu se mjeriti s onima na vrhuncu sezone. U dubrovačku luku su uplovila dva kruzera s više od 6000 turista. Većina ih se odlučila obići biser Jadrana i uživati u povijesnim znamenitostima bez obzira na visoke temperature. Do kraja tjedna očekuju se još četiri broda.