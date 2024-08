Turisti kraj Poreča su u šoku: 'Dođemo na odmor, a vidimo svinje koje kopaju po smeću!'

Turisti koji ljetuju u Červar Poratu kraj Poreča, osim u morskim radostima, mogu "uživati" i u nesvakidašnjem pogledu na domaće svinje koje usred sezone nesmetano šetaju mjestom. Mještanka koja je htjela ostati anonimna i sama je svjedočila te snimila svinje usred mjesta. Bilo je oko 7 ujutro, dok se vozila na posao. Lokacija - centar grada.

Vozeći se prema poslu, u daljini je opazila nevjerojatan prizor. Svinje koje se "goste" smećem pored kanti. I to je problem, kažu lokalni mještani, jer pojedini iznajmljivači svojih apartmana gostima ne ustupe karticu za odvajanje otpada, pa se turisti "snalaze" te pune vrećice otpada ostavljaju pored kante.

- Vidjela sam ih u nekoliko navrata. Pored kontejnera u naselju. Kad sam vidjela da su domaće svinje, izbezumila sam se. Stala sam s vozilom i počela snimati. Stigla sam na posao i zvala porečke veterinare, ali sam upućena na komunalno redarstvo Grada Poreča - priča sugovornica.

Dodaje da je zvala "komunalce", koji su joj rekli kako su upoznati sa situacijom i da će sve proslijediti nadležnom inspektoratu.

- To je prestrašno. Jadne životinje. Očito pregladne. Halapljivo su jele komunalni otpad odbačen oko spremnika. Nisu bile agresivne ni u jednom trenutku. Nisam ih zanimala. Ljudi kažu da ih je i više, cijela obitelj. Ali ovo je izvan svake pameti. Treba ih locirati, skloniti, nahraniti. I to je to - rekla je sugovornica.

Priznala je da je u više navrata vidjela čopor divljih svinja koji su na nekim lokacijama po Istri postali uobičajena pojava. Ali u večernjim ili noćnim satima, kad dobar dio ljudi mahom spava. Snimke i slike poslala je, tvrdi, i u Ured gradonačelnika.

- Dobila sam odgovor da su upoznati sa situacijom i da pokušavaju to riješiti - rekla je.

U istarskome mjestu koje vrvi turistima lokalni ljudi kažu da domaće svinje nisu vidjeli već nekoliko dana. Iz porečkog lovačkog društva kažu da znaju za taj slučaj, ali su također zamolili za anonimnost.

- Te se svinje šetaju po mjestu. Teško ih je locirati jer su stalno u pokretu. Kao lovačko društvo dobili smo nalog da to riješimo. Nešto smo uspjeli riješiti, ali to vam je kao ‘igla u plastu sijena’. Pitome svinje slobodno se šetaju turističkim naseljem. Nekome je to možda simpatično pa im ostavljaju i hranu i vodu. One se drže nekih gustiša i kad vide da je sigurno, izađu. Zadnjih tjedan dana nas nitko nije zvao da ih je vidio. Sramota je to za mjesto, ali je isto sramota što su te svinje mjesecima vani, bez nadzora - rekao je dugogodišnji član porečkog lovačkog društva.