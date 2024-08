Ljudi kraj Poreča ostali u čudu. U mjestu se pojavile svinje: 'Prelazile su preko zebre...'

Je li to moguće, vidimo li mi to dobro, jesu li to zaista svinje - rekla nam je čitateljica koja nam je poslala fotografiju svinja iz naselja Červar-Porat kraj Poreča.

- Išle su preko zebre do kontejnera za smeće, kao da su točno znale svoj cilj, išle su tamo gdje bi moglo biti nešto za njih - govori uz smiješak čitateljica.

Govori kako su vidjeli dvije svinje u tom apartmanskom naselju. Također, kako kaže nisu primijetili da bi netko mogao držati svinja i ako na istom mjestu ljetuju već godinama.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Oni koji su nosili smeće gledali su ih. Pošto su se zadržale kaj kontejnera i jele ostatke koje su tamo pronašli, ljudi su ih fotografirali - govori čitateljica.

Dodaje i kako su svinje ubrzo pobjegle.