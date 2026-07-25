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UVELI DODATNE LINIJE

TURIZAM NA VRHUNCU Čak 122.500 putnika prolazi kroz zračnu i trajektnu luku

Piše HINA,
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TURIZAM NA VRHUNCU Čak 122.500 putnika prolazi kroz zračnu i trajektnu luku
Pula: Pulske plaže dupkom pune | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić kaže da će kroz splitsku luku od petka do nedjelje navečer proći više od 66.500 putnika i 15 tisuća vozila

Čak 122.500 putnika proći će ovoga vikenda kroz splitsku zračnu i trajektnu luku, brojke su na razini prošlogodišnjih, a turistička sezona bilježi svoj vrhunac, doznaje se lukama. Koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić kaže da će kroz splitsku luku od petka do nedjelje navečer proći više od 66.500 putnika i 15 tisuća vozila.

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Već su u petak imali dvije dodatne linije za Supetar na Braču, a osim tamo, gužva je bila i u Splitu.

- I jutros smo imali izvanrednu liniju za Supetar. Tamo je dosta vozila i putnika, baš kao i kod nas, jer vozila pristižu jakim tempom tako da za sada ide prva izvanredna linija - kazala je Ivulić.

Što se tiče ostalih linija prema otocima, sve su dobro popunjene, dodala je. Putnicima je poručila da imaju strpljenja i da zbog gužve u Zvonimirovoj ulici, koja vodi do luke, ranije krenu na put. Vrhunac sezone osjeti se i u splitskoj zračnoj luci gdje vrvi od putnika i zrakoplova koji ih dovoze i odvoze na sve svjetske destinacije.

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Šef Službe prihvata i otpreme putnika splitske Zračne luke Sveti Jeronim Mate Melvan Hini je rekao da za dva dana vikenda očekuju 205 zrakoplova i 56 tisuća putnika, što odgovara brojkama koje su zabilježene u istom razdoblju prošle godine.

- Naša je zračna luka direktno povezana s 85 destinacija i 26 država. Od 1. svibnja smo uveli direktan let Split - New York koji ta dva grada povezuje tri puta tjedno. Odlično funkcionira, bez poteškoća, zadovoljni su putnici, prijevoznik i mi - izjavio je Melvan.

U potpunosti su iskorišteni kapaciteti leta na kojem se, uz strane državljane, nalaze i naši ljudi, naveo je.

- Pogotovo je taj let bio tražen za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva. Na toj će liniji letjeti do početka rujna - istaknuo je Melvan.

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