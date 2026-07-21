Državna kartica nudi popuste za odmor iz 2023. i 2024.

Na stranici Hrvatske turističke kartice stoje ponude za odmor iz 20243. i 2024. Na stranici turističku karticu opisuju kao sredstvo kojim možete plaćati usluge smještaja i konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima, usluge putničkih agencija i turoperatora, paket aranžmane, boravak u objektima privatnih iznajmljivača te najam brodova, ukratko, na svim mjestima koja prihvaćaju platne kartice u cijeloj Hrvatskoj.

Kamp Galeb u Omišu i Family Hotel Pagus na Pagu nude popust od 25 posto, ali ponude su završile u svibnju 2024. Valamarov program Family & Friends vrijedio je do studenoga 2024., dok su ponude Hotela Sveti Križ u Trogiru i Divota Apartment Hotela u Splitu istekle 2023.

Najnovija ponuda koja se nalazi u rubrici Izdvojene ponude vrijedila je do 1. 6. 2026. Ponuda je bila za mobilne kućice u kampu Porto Sole u Vrsaru.

To je primijetio splitski gradski vijećnik i glavni tajnik Centra Igor Skoko.

- Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica vam nude put u prošlost! Uopće se ne šalim. Nemojte da netko kaže da Tonči Glavina i Kristijan Staničić nisu inovativni! Evo kako možete iskoristiti tu njihovu inovativnu ponudu. Sjećate li se CRO kartice? Ako se ne sjećate, ne osjećajte se loše. To je samo još jedna od “genijalnih” ideja iz kuhinje Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Kartica je trebala produžiti sezonu, povećati potrošnju, smanjiti cijene, ma svašta nešto. Čudo neviđeno. Nešto kao državni Booking koji su planirali - napisao je Skoko na Facebooku pa nastavio.

- Pa je ekipa napravila stranicu na kojoj se nalaze ponude koje možete plaćati CRO karticom. Čim malo skrolate, odmah Vam daju Izdvojene ponude. A što su izdvojene ponude? Pa ponude da bookirate smještaj u 2023. ili 2024. godini! Ministarstvo turizma i HTZ su zaobišli i zakone fizike. Sjajno i inovativno, nema što... Naravno, rugam se njima, a plačem nad nama koji ih financiramo. Ekipa koja nije u stanju godinama maknuti ponude koje su prošle bi upravljala turizmom. Jamčim vam da nema malog iznajmljivača u državi kojem bi se ovakvo nešto dogodilo - objavio je Skoko pa prozvao ministra Glavinu.

- Kada idući put na TV-u vidite ministra Glavinu ili ravnatelja HTZ-a Staničića odmah sebi osvijestite da se radi o potpunim amaterima i neznalicama koji iz tko zna kojih razloga žele uništiti prihode hrvatskim obiteljima. Za nas koji radimo u turizmu, slušati ovakve likove je kao da izbornik Španjolske nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo mora slušati “stručne” analize trenera koji vodi tim iz 3. županijske lige. Da sve skupa nije tragično i opasno po hrvatske građane bilo bi urnebesno smiješno - zaključio je Skoko.