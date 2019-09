Turudić je bježao policiji? 'Ma, to nije istina, slijedio me auto'

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić pravomoćno je kažnjen s tisuću kuna zbog, kako je objavio Večernji list, prebrze vožnje sjevernom bjelovarskom obilaznicom.

Na sudu je svjedočio policajac Josip Blažević te izjavio je da je Turudić 20. siječnja ove godine nešto prije 17 sati snimljen kako se vozi brzinom 132 kilometara na sat, tamo gdje je ograničenje bilo 80.

- Vozača smo pokušali zaustaviti kod Barutane na način da smo ga prestigli i upalili svjetlosnu oznaku na presretaču ‘Policija – slijedite nas’. Vozač je unatoč tome nastavio kretanje, pa je zaustavljen drugi put kod skretanja za mjesto Dijebala - ispričao je Blažević.

Tada su utvrdili identitet vozača i dali mu mogućnost da pregleda videosnimku. No, on je to odbio pa mu je uručen obavezni prekršajni nalog. Na prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru je pozvan četiri puta, ali se niti jednom nije odazvao. U tri slučaja pozive na ročište nije ni preuzeo. Jednom je primio, no nije se odazvao, piše Večernji.

Turudić je pak za 24sata opovrgnuo da je bježao policiji:

- Nisam bježao policiji. To su gluposti. Tog dana bio sam sa ženom u autu. Nekoliko kilometara me je sljedilo vozilo bez ikakvih oznaka na vrlo maloj udaljenosti što je bilo jako neugodno. Čim su dali znak da je riječ o presretaču zaustavio sam se, stao sa strane i dao im dokumente. Kasnije sam se žalio na rješenje policije - rekao nam je.

Inače, Turudić je ovih dana dospio u fokus javnosti jer virovitički Općinski sud ga je oslobodio optužbi da nije policiji dostavio vjerodostojne podatke o mogućem vozaču koji je vozio njegov automobil u Virovitici, lani u listopadu. Tada je i snimljen u prebrzoj vožnji.

Turudić je, naime, policiji dostavio podatke o osobama koje se koriste automobilom. To su on, njegova supruga (54), sin (28) – svi žive u Zagrebu – te stariji gospodin (80) iz Virovitice.