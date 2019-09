Turudić: Nisam se sjećao tko je vozio auto nakon tri mjeseca

Nije meni problem platiti kaznu. Neki dan me zaustavila policija, vozio sam malo iznad ograničenja i platio 500 kuna, no žalio sam se jer su napisali da nisam dostavio vjerodostojne podatke, a jesam, rekao nam je sudac Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

On je u srpnju ove godine na prekršajnom odjelu Općinskog suda u Virovitici u žurnom postupku oslobođen krivnje da na zahtjev policije nije dostavio vjerodostojne podatke o vozaču koji je 20. listopada 2018. godine nešto prije 13 sati na adresi Zbor narodne garde 152 u Virovitici vozio iznad ograničenja.

Naime, vozilo čiji je vlasnik leasing poduzeće, a koje je na korištenju kod Turudića, u prekršaju prekoračenja brzine snimila je policijska kamera. Nakon utvrđenog prekršaja policija je kontaktirala Turudića te zatražila podatke o tome tko je vozio auto u kritično vrijeme.

- Ja sam im dostavio podatke o tome tko sve koristi vozilo. Osim mene, to je moja supruga, sin i tast. Ja se nakon tri mjeseca doista više nisam sjećao tko je vozio - kaže Turudić. Pojašnjava da je obavijest dobio 9. prosinca, za dostavu podataka rok je 15 dana te on počinje teći od 10. prosinca.

- Kako su 25. i 26. prosinca neradni dani, podatke sam preporučeno prvog sljedećeg radnog dana, a to je 27. prosinca. Imam dokaz, potvrdu kad sam podatke preporučeno poslao - objasnio je. Dopis je stigao 29. prosinca, no za sud je važno da je poslano u roku.

- Dakle ja sam na vrijeme i u roku poslao tražene podatke temeljem kojih su oni mogli utvrditi tko je vozio i počinio prekršaj. Zato sam se žalio - odlučan je Turudić, koji je prigovor na novi prekršajni nalog policije uložio 18. veljače ove godine.

Inače, kazna za nedostavljanje podataka policiji u to je vrijeme iznosila od 2000 do 5000 kuna. Nakon ovogodišnjih izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama povećana je na 5000 do čak 15.000 kuna.

Na naše pitanje, nije li se mogao prema lokaciji i vremenu kad je prekršaj počinjen, prisjetiti tko je vozio odgovara:

- Riječ je o ruti od tastove kuće do grada. Tom relacijom putuju svi članovi obitelji, a i ja je znam dnevno proći više puta. Sjećate li se vi gdje ste bili prije dva ili tri mjeseca u 12 sati? - uzvratio je.

U svojoj žalbi Turudić se pozvao na presude Visokog prekršajnog suda RH i Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu.

Da je sud donio jedinu ispravnu odluku smatra zagrebački odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom i bivši sudac Branko Šerić.

- Uzmimo za primjer da ja imam vozilo na odvjetničko društvo. Ono može imati 4 ili 44 zaposlena, nije važno. Nije moja obveza da utvrđujem tko je vozio u određeno vrijeme. Ja sam dostavom podataka o tome tko je mogao upravljati vozilom otklonio prekršajnu odgovornost, a na prijavitelju je da utvrdi tko je doista vozio - kaže Šerić.

