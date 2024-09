Turudić nakon sat vremena napustio sjednicu: Ispao sam odgovoran što sam došao...

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon sat vremena napustio je tematsku sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe o curenju informacija iz istraga i izvida, a koju je uglavnom obilježilo prepucavanje s oporbenim zastupnicima, posebice predsjednikom Odbora Nikolom Grmojom (Most).

„Grubo se insinuira da sam s nekim dogovorio dolazak na sjednicu. Optužujete me da sam došao na sjednicu na koju ste me vi pozvali. Ovo je nevjerojatno. Prigovarate mi što sam došao. Ispričavam se što sam remetio vaš mir. Doviđenja i hvala vam na pažnji", kazao je Turudić i napustio sjednicu.

Na odlasku Turudić je izjavio kako misli da je ovo potpuno promašena sjednica, sjednica koja nije služila utvrđivanju istine.

"Uopće nije bilo bitno što ću ja reći, zaključci su unaprijed doneseni i dio zastupnika nije istina zanimala", kazao je .

"Odazvao sam se pozivu i sad je ispalo da sam ispao odgovoran jer sam došao. Predsjednik Odbora Grmoja je zapravo izrazio nezadovoljstvo što sam došao na sjednicu, ispričava se, žao mi je", dodao je glavni državni odvjetnik.

Inicijativu za održavanje tematske sjednice o curenju informacija pokrenuo je predsjednik Odbora Grmoja nakon uhićenja dvojice HDZ-ovaca koji su prije toga dali ostavke na svoje dužnosti - Josip Škorić na mjesto predsjednika uprave Hrvatskih cesta i Josip Šarić na mjesto saborskog zastupnika.

To je učinio jer su se "u javnosti pojavile opravdane sumnje da su informacije o uhićenjima došle do osumnjičenih ili, još gore, do samog vrha HDZ-a i predsjednika Vlade, koji je onda tražio njihove ostavke kako stranka ne bi došla u još veće probleme".