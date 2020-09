Turudić napao Milanovića, tvrdi da je u 'Klub' dolazio na poziv

Ivan Turudić je rekao da je trodioba vlasti abeceda demokracije što Milanović nije savladao, a poruči je i da je neprihvatljivo kako on razgovara sa sucem

<p>Sudac <strong>Ivan Turudić</strong> rekao je danas kako nije znao za mjere, ni da je bio dužan za to znati, već da je naknadno saznao za aktivnosti. Kaže da mu je neprihvatljiv način na koji predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> razgovara s jednim sucem, a poručio mu je da bi bilo bolje da dođe i vidi u kakvim uzvjetima suci rade.</p><p>Govoreći o Kovačevićevu 'Klubu', rekao je da je uvijek tamo išao sa suprugom i da se tamo išlo na poziv te da je išao na prigodna druženja, Staru godinu, Božić i to uvijek na poziv prijatelja tamburaša Stanka Šarića. Kaže i da nije znao da je to Kovačevićevo.</p><p>Komentirao je i Milanovićeve tvrdnje da je premijer morao znati što se događa, pa poručio da kod nas Ustav propisuje načelo trodiobe vlasti.</p><p>- To je abeceda demokracije, on nije savladao abecedu demokracije - rekao je.</p>