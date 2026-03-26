Turudić u cent otkrio koliku je štetu pretrpio Skijaški savez: 'Novac je dolazio iz HOO-a'

Rano jutros započela su uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu zbog sumnje na višegodišnje izvlačenje novca, a među osumnjičenima je i bivši direktor alpskih reprezentacija i Ski poola Vedran Pavlek. Istragom je obuhvaćeno ukupno šest osoba. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić za RTL potvrdio je kako se radi o velikoj financijskoj šteti.

- Prva procjena je 29.895.815,32 eura - rekao je Turudić, dodajući da se sumnjive radnje odnose na razdoblje od oko deset godina.

Naglasio je kako je riječ o složenoj istrazi koja traje već dulje vrijeme te da nije započela tek nedavno, kako se pojavilo u javnosti. U akciji su sudjelovale brojne institucije, uključujući Poreznu upravu, Ured za sprječavanje pranja novca, Carinu, policiju i državno odvjetništvo, a nakon utvrđivanja sumnje na zločinačko udruženje slučaj je preuzeo USKOK.

Prema njegovim riječima, riječ je isključivo o domaćem novcu.

- Radi se o 100 posto hrvatskom novcu, sredstvima Skijaškog saveza koja su u najvećoj mjeri dolazila preko Hrvatskog olimpijskog odbora - istaknuo je Turudić.

Vedran Pavlek trenutačno nije u Hrvatskoj, već u Turskoj, no s njim je uspostavljen kontakt.

- Bit će pozvan, a ako se ne odazove, poduzet ćemo druge mjere - poručio je Turudić te dodao kako je suradnja između Hrvatske i Turske 'uzorna'.

Uz Pavleka, još jedna osoba zasad nije dostupna istražiteljima. Turudić je naveo kako nije riječ o bijegu, već o osobi koja se trenutačno ne nalazi u Hrvatskoj.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjim koracima, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Komentirao je i optužbe europske tužiteljice Laure Kövesi, koja je u svom posljednjem intervjuu rekla da je najteže surađivala upravo s Hrvatskom i Grčkom.

- Spomenula je Grčku i nas, da. Bio sam nekako iznenađen i zapanjen takvim paušalnim i ni na čemu temeljenim tvrdnjama. Nekoliko puta sam se susreo s gospođom Kövesi. Neću se više nikad sresti s njom, ne želim. Oboje smo ranije ocijenili našu suradnju kao uzornu. Tamara Laptoš, hrvatska tužiteljica koja radi u EPPO-u, bila je prije tri tjedna u DORH-u i nikako takve stvari nije spominjala - rekao je.