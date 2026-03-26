Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Zvuči bizarno, ali izgleda da je priča s Hrvatskim skijaškim savezom produkt puno veće međunarodne akcije, kodnog imena Nebula. A poveznica, prema neslužbenim informacijama, je Slovakinja Martina Streženička. Osoba bez društvenih mreža, njen jedini digitalni otisak je u slovačkom i hrvatskom trgovačkom registru. A tu su i Paradise Papers. Malo je komplicirano pa ćemo krenuti redom.

Od slušalica do skijaša

Početkom godine policija je na zahtjev EPPO-a uhitila šestero ljudi u sklopu akcije Nebula, pod optužbom da su preko sistematiziranog lanca fiktivnih tvrtki pomogli talijanskoj kriminalnoj organizaciji izvući 78 milijuna eura. Kako smo tad pisali, uhićeni su ljudi s područja Istre i Zagreba, sve je otkrio tzv. Porezni Uskok, a istragu je odradila Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Sve to u organizaciji EPPO-a u Zagrebu. Porezni Uskok je primijetio da preko malih uređaja poput bežičnih slušalica vrte ozbiljan novac, i da taj novac nekako završava u Italiji. Talijani su u zatvoru već imali dvojicu svojih državljana koji su glavni u cijeloj toj mreži i njima traje suđenje.

I gdje tu sad upada Hrvatski skijaški savez? Obavili smo malu istragu po europskim trgovačkim registrima, i našli dvije tvrtke u Slovačkoj koje povezuju osumnjičenu Martinu Streženičku i jednog od uhićenih u ovoj aferi iz siječnja. Streženička nije bila u vlasničkoj strukturi tvrtki iz Slovačke osumnjičenih u akciji Nebula, ali je u njima kratko obnašala referentske i prokurističke dužnosti. A neko vrijeme je živjela na adresi gdje je jedna od tvrtki registrirana. Riječ je o tvrtki koja se navodno spominje u istrazi Nebula, Viktoria International. Kako smo uspjeli neslužbeno doznati, kad se češljalo te tvrtke došlo se i do povezanosti između Streženičkine tvrtke Alpine Sport Services Inc.

To je tvrtka za koju Uskok vjeruje da im je Hrvatski skijaški savez plaćao vrtoglavo velike račune za nepostojeće usluge, a onda je tvrtka navodno platila dva milijune eura radove na Pavlekovoj vili u Ibizi. Tvrtku smo pronašli i u Paradise papers, doduše, bez imena vlasnika. Naime, osnovana je osnovana 9. studenog 2015., a sjedište joj je u Svetom Kristoforu i Nevisu, u Karipskom otočju. Osnovana je preko istog agenta zaposlenog u Morning Star Holdings Limited, tvrtki koja klijentima pruža anonimno otvaranje offshore kompanija. Isti mjesec osnovano je oko 80 sličnih tvrtki koje po imenu zvuče kao da se bave prodajom sportske opreme ili sličnih usluga, ali zapravo su samo tvrtke na papiru. Zanimljivo je da je tvrtka tri godine bila neaktivna, pa se opet pojavila u studenom 2018. godine. Pavlek je svoju tvrtku Pavlek Ski Management otvorio pola godine ranije, u svibnju 2018.

Streženička je do 2012. bila i direktorica jedne, sad ugašene tvrtke. Stupili smo u kontakt s dvije osobe koje ju poznaju iz tog vremena.

- Nije ona nikad bila nešto poduzetna, a koliko se sjećam, bila je tamo jer je bila suvlasnikova djevojka. Kako da kažem, bila je lijepa i bila je tamo - govori nam jedna.

Na pitanje je li ju ovo iznenadilo, kaže da ju ionako ne poznaje dobro.

- Ne bih ovo naravno nikad očekivala - rekla je.

U potrazi za idejom otkud zna Pavleka, pitali smo sugovornicu zna li Streženička skijati.

- Zna, zna. Koliko se sjećam, skijala je - odgovara.

Drugi sugovornik također tvrdi da je Streženička lijepa žena, te da nikad nije bila zainteresirana za posao.

- Ovo me baš iznenadilo, nije ona neki mastermind. Doduše, ja sam ju poznavao prije 15 godina - govori.

Financijaš iz Lihtenštajna

Tu je i Georg Eugen Mauser, čovjek koji je osumnjičen da je kao i Streženička, za Pavleka pisao lažne fakture, provlačio novce kroz razne tvrtke, a potom po Pavlekovim uputama, slao ih gdje je trebalo. Bilo za platiti neke račune, izvući novac s bankomata ili pak, preusmjeriti na račune tri nepoznate žene za njihova putovanja i shopping pohode. Mauser je povezan s tri tvrtke iz Lihtenštajna koje se bave poslovnim savjetovanjem. I on je, kao i Pavlek, nedostupan hrvatskim vlastima. Streženička je uhićena i bit će danas ispitana u Uskoku.