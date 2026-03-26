Snježna pljačka, korupcija i prevare skijaškog saveza: Nema se za skijaše, ali ima za - vilu

Četvrtak ujutro djelatnici PNUSKOK-a su proveli čekajući Vedrana Pavleka da dođe doma, u Gračane. Međutim, dok su ga oni tražili po kijametu u Zagrebu, on je bio u Istanbulu. A tražili su ga s nalogom za uhićenje zbog sumnje u izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. I to oko 30 milijuna eura! Službeno, kako 24sata doznaje, sumnjiče ga za period od 2014. do 2019. godine, no nakon nedavnog uhićenja bivšeg glasnogovornika Nenada Erora, koji je kod sebe imao 120 tisuća eura gotovine i popis imena osoba kojima treba dati novac, istraga će se sigurno proširiti i na novije doba. Da je Pavlek u Istanbulu, znali su i novinari, jer se prije dva tjedna na sjednicu Izvršnog odbora na kojoj je dao otkaz javio upravo od tamo. Osim njega, osumnjičeni su i bivši glasnogovornik Nenad Eror, bivši tajnik Damir Raos, Georg E. Mauser, Božena Hrvoj Mejić i misteriozna Slovakinja Martina Streženička. Cijela stvar zasad izgleda kao slučaj Zdravka Mamića, samo u skijanju.

Istražitelji sumnjaju da je Pavlek bio mozak operacije koji je određivao kad će se što platiti i na koji način. Dio suradnika Hrvatskog skijaškog saveza u proteklim je danima potvrdio 24sata da su dio plaće dobivali na račun, a dio na ruke "kad bi Raos išao u Austriju". Hrvatski skijaški savez je, zapravo, bio, navodno, samo protočni bojler kroz koji su prošli milijuni eura. Prema neslužbenim informacijama 24sata, tvrtke koje su korištene za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza nalaze se u Austriji, Monacu, Španjolskoj i Slovačkoj.

Dvije tvrtke za koje se za sad zna su Alpine Sport Services Inc i Saxess Anstalt. Kako 24sata doznaju, HSS je plaćao račune za nepostojeće usluge dvjema tvrtkama, a onda bi Streženička i Mauser po Pavlekovim uputama, navodno, preko tvrtki davali međusobno pozajmice, kao i pozajmice privatnim osobama, plaćale su račune navodno i za izgradnju Pavlekove vile na Ibizi, koja je pak u vlasništvu njegove tvrtke. Navodno je oko dva milijuna eura otišlo građevinskoj tvrtki koja je gradila Pavlekovu vilu. Ona je zapravo vlasništvo njegove tvrtke, Casa Buganvilia. To je tvrtka registrirana za izgradnju, najam i prodaju luksuznih vila po Ibizi. Prebacivalo se navodno i na njegovu tvrtku u Monacu.

Njihov luksuz, naš novac

Prema neslužbenim informacijama, oko 600 tisuća eura su digli s bankomata. Navodno su plaćali i putovanja na Maldive, u Dubai, Katar, Egipat, Andoru, Francusku i SAD. Na to su spiskali oko 3 milijuna eura, vjeruje Uskok. Oko pola milijuna eura, završio je kod tri žene koje su taj iznos potrošile na luksuznu odjeću brendova Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Burberry, Versace i Balenciaga. Kupovale su i Diorove torbice i Cartierov nakit te satove.

Tu su i navodno i mnoge isplate gotovine koja se u torbama prebacivala u Hrvatsku, od čega su plaćani suradnici HSS-a ili pak smještaj za sportaše, koji za sve to nisu ni znali. Ispada da je Pavlek, baš poput Mamića, preko leđa ljudi koji se trude biti vrhunski sportaši financirao svoj luksuzni život te život njegovih navodnih partnerica kroz godine. Policija je od jutra stajala i na drugom katu hotela Westin, gdje je privremeno Hrvatski skijaški savez.

Ciljano zaustavili Erora

Doznajemo i da Nenad Eror nije slučajno pao. Naime, istražitelji su ih dulje pratili jer su još ranije saznali za muljaže u HSS-u, i to kroz jednu sasvim drugu, na prvi pogled nepovezanu, istragu. Akcija zaustavljanja Erora je bila tzv. "smoking gun" koji im je trebao da krenu u pretrese. Zvuči bizarno, ali izgleda da je priča s Hrvatskim skijaškim savezom produkt puno veće međunarodne akcije kodnog imena Nebula. A poveznica, prema neslužbenim informacijama, je Slovakinja Martina Streženička. Osoba bez društvenih mreža, njen jedini digitalni otisak je u slovačkom i hrvatskom trgovačkom registru. A tu su i Paradise Papers.

Početkom godine policija je na zahtjev EPPO-a uhitila šestero ljudi u sklopu akcije Nebula, pod optužbom da su preko sistematiziranog lanca fiktivnih tvrtki pomogli talijanskoj kriminalnoj organizaciji izvući 78 milijuna eura. Kako smo tad pisali, uhićeni su ljudi s područja Istre i Zagreba, sve je otkrio tzv. Porezni Uskok, a istragu je odradila Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Sve to u organizaciji EPPO-a u Zagrebu. Porezni Uskok je primijetio da preko malih uređaja poput bežičnih slušalica vrte ozbiljan novac i da taj novac nekako završava u Italiji. Talijani su u zatvoru već imali dvojicu svojih državljana koji su glavni u cijeloj toj mreži i njima traje suđenje.

Aktivirala firmu kad i Pavlek

Obavili smo malu istragu po europskim trgovačkim registrima i našli dvije tvrtke u Slovačkoj koje povezuju osumnjičenu Martinu Streženičku i jednog od uhićenih u ovoj aferi iz siječnja. Streženička nije bila u vlasničkoj strukturi tvrtki iz Slovačke osumnjičenih u akciji Nebula, ali je u njima kratko obnašala referentske i prokurističke dužnosti. A neko vrijeme je živjela na adresi gdje je jedna od tvrtki registrirana. Riječ je o tvrtki koja se navodno spominje u istrazi Nebula, Viktoria International. Kako smo uspjeli neslužbeno doznati, kad se češljalo te tvrtke došlo se i do povezanosti između Streženičkine tvrtke Alpine Sport Services Inc. Tvrtku smo pronašli i u Pandora Papers, doduše, bez imena vlasnika. Naime, osnovana je 9. studenoga 2015., a sjedište joj je u Svetom Kristoforu i Nevisu, u Karipskom otočju. Tvrtka je tri godine bila u mirovanju, prema dostupnim podacima, a onda je aktivirana opet u studenom 2018. godine. Pola godine nakon što je Pavlek otvorio svoju Pavlek Ski Management u Monacu.

Osnovana je preko agenta zaposlenog u Morning Star Holdings Limited, tvrtki koja klijentima pruža anonimno otvaranje offshore kompanija. Isti mjesec osnovano je oko 80 sličnih tvrtki koje po imenu zvuče kao da se bave prodajom sportske opreme ili sličnih usluga, ali zapravo su samo tvrtke na papiru.

Streženička je do 2012. bila i direktorica jedne, sad ugašene tvrtke u Hrvatskoj. Stupili smo u kontakt s dvije osobe koje ju poznaju iz tog vremena.

- Nije ona nikad bila nešto poduzetna, a koliko se sjećam, bila je tamo jer je bila suvlasnikova djevojka. Kako da kažem, bila je lijepa i bila je tamo - govori nam jedna.

U potrazi za idejom otkud zna Pavleka, pitali smo sugovornicu zna li Streženička skijati.

- Zna, zna. Koliko se sjećam, skijala je - odgovara.

Drugi sugovornik također tvrdi da je Streženička lijepa žena i da nikad nije bila zainteresirana za posao.

- Ovo me baš iznenadilo, nije ona neki mastermind. Doduše, ja sam je poznavao prije 15 godina - govori.

U trenutku pisanja ovoga članka, Pavlek i Mauser su bili nedostupni hrvatskim vlastima.