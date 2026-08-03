Turudić: 'Radimo na jednom velikom predmetu u kojem je uključena nacionalna sigurnost'

U posljednje vrijeme bilo je i više od jedne akcije tjedno. To sada polako jenjava, te velike akcije, međutim nikada ne možemo znati. Možda će nešto biti već sutra, stalno se nešto događa. Trenutačno imamo jedan veliki predmet. U početku nije bio naročito perspektivan, kako mi to kažemo, a u njega je uključena i nacionalna sigurnost. Na njemu se vrlo intenzivno radi. Ne znamo što sutra nosi.

Otkrio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na svom gostovanju u emisiji RTL Danas. Nije mogao puno pričati o slučaju, tek da se radi o sofisticiranom kriminalu. Dotaknuo se i Vedrana Pavleka i izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Nada se kako će ga uskoro izručiti.

- Vedran Pavlek vodi svoju pravnu bitku. Protivi se izručenju Hrvatskoj i koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju prema kazahstanskim zakonima. To je ono što vam mogu reći. U tijeku je postupak njegova izručenja. Tu se primjenjuje zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći. To je suradnja i postupak koji se odvija između dviju država, konkretno Kazahstana i Hrvatske, uz Interpol. Kada je riječ o suradnji u kaznenim stvarima između država članica Europske unije, pravosudna tijela komuniciraju izravno - rekao je Turudić i dodao kako komunikacije ide preko Interpola.

Spomenuo je i podatke vezane uz njega koje obrađuju. Riječ je o njegovim mobitelima i laptopima na kojima je 120.000 dokumenata. Nisu obradili još niti 50 posto.

S druge strane, aktivno rade na slučajevima ilegalnog zakapanja otpada, pogotovo u Lici i Gospiću.

- Predmet je sada u istrazi. Pravomoćno je rješenje o provođenju istrage, a dovršeno je i vještačenje na Geotehničkom fakultetu. Nalaz vještačenja ima oko 300 stranica. Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena. Riječ je o 300 stranica nalaza i još 50 stranica dopune, dakle ukupno oko 350 stranica materijala- rekao je Turudić.

Pojasnio je kako javnost ima pravo znati istinu o zagađenju te da on može prema svom poslovniku objaviti podatke, ako su u interesu javnosti. U ovom slučaju, kaže, to je tako.

Spomenuo je i da ima dobru suradnju s Europskim javnim tužiteljima, no da mu nije jasna glavna tužiteljica u odlasku.

- Siguran sam da će suradnja biti bolja. Opet kažem, sve se to mistificira. Ministar Ritter dolazi umjesto Laure Kövesi, a gospođa Kövesi posljednja dva ili tri mjeseca iza sebe ostavlja spaljenu zemlju. Daje intervjue u kojima napada sve redom. Nismo se vidjeli već šest mjeseci i ne znam o čemu govori. Kada smo se vidjeli, tri puta, svaki je put govorila da je naša suradnja fantastična i da među nama postoji divno prijateljstvo. Ne znam što joj je - kaže Turudić.