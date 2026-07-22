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DORH češlja sport

Turudić o Agrokoru, Hajduku i sportskim savezima: 'Bit će još postupaka, provodimo izvide'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Turudić o Agrokoru, Hajduku i sportskim savezima: 'Bit će još postupaka, provodimo izvide'
Zagreb: Ministar Medved na identifikaciji žrtava iz Domovinskog rata | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Govoreći o Vedranu Pavleku, koji se nalazi u Kazahstanu i čeka odluku o izručenju Hrvatskoj, Turudić je rekao da se i dalje koristi svim raspoloživim pravnim sredstvima

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a, gdje je govorio o nizu aktualnih predmeta kojima se bavi Državno odvjetništvo. Osvrnuo se na slučaj Agrokor, istrage u sportskim savezima, slučaj Vedrana Pavleka, koncesiju na plaži Costabella u Rijeci te optužnicu protiv bivšeg nogometaša Darija Šimića. Komentirajući činjenicu da je optužnica protiv Ivice Todorića potvrđena tek devet godina nakon pokretanja postupka, Turudić je odbacio kritike zbog dugotrajnosti procesa.

- Moglo je biti i sporije. Bilo je zlogukih proroka koji su govorili da će postupak trajati 20 ili više godina. U odnosu na sve okrivljenike potvrđena je optužnica. Od preostalih šestero, četvero je postiglo sporazum sa Županijskim državnim odvjetništvom. Oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvookrivljeni i jedan revizor koji je neko vrijeme bio raspravno nesposoban, vidjet ćemo što je s njegovim zdravstvenim stanjem - rekao je.

Podsjetio je kako će se u ovom postupku suditi samo Ivici Todoriću i revizoru Oliviju Discordiji, iako je prvotno bilo obuhvaćeno 15 optuženih.

- Ja sam u tom predmetu sudjelovao kao sudac Visokog kaznenog suda i bio sam predsjednik vijeća koje je proglasilo nezakonitim prvo vještačenje koje je obavljeno. Nakon novog vještačenja sudskog vještaka iz Austrije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odlučilo je da postoji osnovana sumnja u odnosu na šestero, a ne na 15 okrivljenika - podsjetio je.

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Govoreći o Vedranu Pavleku, koji se nalazi u Kazahstanu i čeka odluku o izručenju Hrvatskoj, Turudić je rekao da se i dalje koristi svim raspoloživim pravnim sredstvima.

- On koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Bilo kako bilo, postupak i dalje traje i ide svojim putem. Doneseno je rješenje o provođenju istrage, provode se dokazne radnje, pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti - izjavio je.

Potvrdio je i da postoji mogućnost da Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, no istaknuo je da je za njim raspisana međunarodna tjeralica.

- Ako bi to bila njegova opcija, on se neće moći maknuti iz Kazahstana - rekao je.

Turudić je otkrio i da DORH provodi izvide u više sportskih saveza te da se očekuju novi postupci.

- Bit će postupaka. Mi vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa ćemo vidjeti kamo će nas to dovesti. Sve ovisi o rezultatima dokaza koje provedemo - kazao je.

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Dodao je kako je tijekom istrage pronađeno čak 120.000 dokumenata na Pavlekovu prijenosnom računalu, što znatno otežava i usporava rad istražitelja.

Osvrnuo se i na slučaj HNK Hajduk, za koji se posljednjih dana pojavilo više napisa o interesu USKOK-a.

- Prijave su eskalirale u sportskim udrugama. Tako je bio slučaj i s Hajdukom. Provodimo izvide i provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od osoba protiv kojih je prijava podnesena, u konkretnom slučaju to je HNK Hajduk. Zatražili smo određenu dokumentaciju, uredno smo je dobili, provjerit ćemo i vidjet ćemo - rekao je.

Govoreći o ograđivanju plaže Costabella u Rijeci, Turudić je istaknuo da DORH provodi izvide kako bi utvrdio postoje li elementi kaznene ili druge odgovornosti.

- Proveli smo izvide. Riječ je o jedinoj od 15 koncesija u Hrvatskoj koju je izdala država. Ostalih 14 izdale su županije. Vlada Republike Hrvatske 2015. godine izdala je koncesiju za plažu u Rijeci na 30 godina. Ministarstvo prometa također provodi svoje inspekcije, utvrdit ćemo činjenično stanje i potom vidjeti ima li tu kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti - rekao je.

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Komentirao je i izjavu saborskog zastupnika Marina Miletića koji je tvrdio da je iz "vrha DORH-a" dobio informacije o izvidima protiv tvrtke Costabella.

- Ne znam je li mislio na mene, ali nikad nisam razgovarao s gospodinom Miletićem, osim na sjednici Sabora. Ako je mislio na mene, to nije točno - poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na optužnicu protiv bivšeg hrvatskog reprezentativca Darija Šimića zbog bespravne gradnje kampa u Tisnom.

- Imamo dokaze koji opravdavaju postojanje osnovane sumnje i siguran sam da će to biti uspješno okončan postupak, kao što su zapravo svi postupci koje smo pokrenuli. U svima su odbijena žalbena rješenja o provođenju istrage ili, ako su bili u toj fazi, potvrđene su optužnice. Mi smo bili jako uspješni u ove dvije godine koliko sam u DORH-u - zaključio je Turudić.

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