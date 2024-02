Turudić se sreo s Mamićem, a onda isti dan sve zanijekao na televiziji: 'Ne, ne, ne. Nisam!'

Krajem osmog mjeseca, to su dva datuma, 20 i neki, dan za danom, gospoda opet imaju tajne susrete. Pod plaštom noći. Skrivaju se na tajnim mjestima. Sve je to nešto što SOA-u i DORH primarno nije zanimalo, ali su saznali. Tada Mamić više nije osumnjičenik, on je pod istragom, rekao je predsjednik Zoran Milanović 3. veljače 2024.

Upravo susret Turudića i Mamića tada je predsjednik naveo kao razlog zašto Ivan Turudić ne može biti glavni državni odvjetnik.

Ured predsjednika je za RTL potvrdili da je riječ o susretima Turudića s Mamićem, u nedjelju 23. kolovoza 2015. i dan poslije, u ponedjeljak 24. kolovoza 2015., u 21 sat.

Tog 24.kolovoza 2015. godine samo sat i 15 minuta nakon susreta s Mamićem, Turudić je gostovao u RTL Direktu.

- Ne, ne, ne, nisam! Sad je sasvim jedna druga situacija nego što je bila prije mjesec, dva dana. Ne osjećam potrebu da se vidim ili čujem s njima, a što ako bih se i vidio i čuo. U čemu je problem? Pa ja ih ne sudim! Ne radim nikakvu radnju, nemam potrebe da se branim - rekao je Turudić tada na pitanje 'kontaktirate li s braćom Mamić'.