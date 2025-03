Turudićev bratić neočekivano se predao u Remetinec: U prosincu je ležerno bio za šankom kafića

Za šankom kafića Plaza centra u ležernom i opuštenom izdanju bio je krajem prosinca čovjek koji bi umjesto za šankom trebao biti u zatvoru. Miro Vrlja (67), bratić glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, prije tjedan dana se neočekivano javio u Remetinec na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne, javlja Jutarnji. Zbog zdravstvenih razloga odgađao je to više od dvije godine.

Riječ je o kontroverznom graditelju kompleksa Kvatersnik Plaze, jednog od najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj. U dugotrajnom sudskom procesu, Vrlja je osuđen za utaju poreza u iznosu 2,4 milijuna kuna. U studenom 2022. zagrebački Općinski kazneni sud ga je osudio na djelomično uvjetnu zatvorsku kaznu zbog porezne utaje pri kupoprodaji zemljišta za benzinsku postaju kod tunela Tuhobić 2007. godine. Osuđen je na godinu dana obveznog zatvora, a još godinu dana bi trebao provesti iz rešetaka samo ako u roku četiri godine počini novo kazneno djelo.

Zagreb: Miro Vrlja ulazi u zgradu Županijskog suda | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Vrlji je od prosinca 2022. godine sud odobrio čak 11 odgoda izvršenja zatvorske kazne, a zdravstveno stanje glavni je bio razlog odgoda odlaska u zatvor. Nakon toga je služenje kazne odgođeno još četiri mjeseca jer mu se pogoršala kronična bolest koju ne mogu liječiti u zatvoru. Iz istog razloga je dobio odgodu do veljače prošle godine, a onda i do svibnja, pa i do srpnja prošle godine. Kada smo u kolovozu 2024. godine pisali o pet odgoda odlaska u zatvor, Županijski sud nas je izvijestio da je stigao novi Vrljin zahtjev za odgodu odlaska u zatvor. Očito je i ta zamolba opet uvažena.

- Sve odluke o odgodi izvršenja kazne zatvora zbog zdravstvenih razloga donesene nakon što je pribavljeno očitovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu, dok je odluka o odgodi zbog potrebe skrbi o bolesnoj supruzi donesena nakon pribave mišljenja Centra za socijalni rad. U svim navedenim slučajevima, pribavljena očitovanja odnosno pribavljeno mišljenje ukazivali su na potrebu da se osuđeniku odobri odgoda izvršavanja zatvorske kazne - odgovorio nam je ranije sud.

Zagreb: Zapo?elo su?enje Miri Vrlji, optuženom za utaju poreza | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

U rujnu prošle godine priznao je i malverzacije teške 700.000 eura u drugom procesu koji je trajao dugih 15 godina, ali je dobio uvjetnu kaznu i platio u proračun preko 300.000 eura kazne. I na to priznanje se odlučio zbog zdravstvenog stanja njega i supruge, prenio je tada njegov odvjetnik.

Sada se Turudićev bratić Miro Vrlja (67) napokon javio u Remetinec.