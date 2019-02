Tusk: Produljenje pregovora o Brexitu bio bi racionalan potez

Produljenje pregovora o brexitu racionalno je rješenje za trenutačni zastoj, rekao je u ponedjeljak predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.

Tusk se u nedjelju sastao s britanskom premijerkom Theresom May, na margini summita EU-a s Arapskom ligom u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku.

Govoreći novinarima u ponedjeljak, rekao je da su razgovarali o 'pravnom i proceduralnom kontekstu potencijalnog produljenja' pregovora.

- Vjerujem da bi u situaciji u kojoj se nalazimo produljenje bilo racionalno rješenje. Ali premijerka May i dalje vjeruje da će još moći izbjeći taj scenarij - dodao je Tusk.

- Što bude bliže 29. ožujka, veći su izgledi za produljenje - dodao je Tusk.

Neovisno o ishodu pregovora, države članice EU-a pokazat će 'maksimalno razumijevanje i dobru volju', ustvrdio je.

Britanski list The Telegraph prenio je u ponedjeljak da je May pripremila rezervni plan da zatraži dvomjesečno produljenje pregovora o brexitu ako ne bude uspjela uvjeriti britanski parlament da podrži njezin sporazum do 12. ožujka.

Plan je jedna od nekoliko opcija koje se razmatra ne bi li se umirilo njezine ministre koji vrše pritisak na nju da isključi mogućnost izlaska iz EU-a bez sporazuma 29. ožujka.

May je u nedjelju obećala zastupnicima donjeg doma britanskog parlamenta da će do 12. ožujka organizirati još jedno 'smisleno glasanje' o sporazumu koji je dogovorila s EU-om.

Rekla je i da će ponovno pregovarati o kontroverznom zaštitnom mehanizmu za granicu na irskom otoku kojim se želi izbjeći ponovna uspostava fizičke granice nakon brexita.

Ona se u ponedjeljak sastala i s predsjendikom Europske komisije Jean-Claudom Junckerom, nakon čega je glasnogovornica EK rekla da pregovori Londona i Bruxellesa 'dobro napreduju'.

Juncker i May suglasili su se da je 'potrebno zaključiti taj posao na vrijeme' prije summita EU-a 21. ožujka, dodala je.

May se u ponedjeljak sastala i s drugim europskim čelnicima, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel i nizozemskog premijera Marka Ruttea.

Rutte je ocijenio da se i dalje boji da dvije strane 'hodaju u snu prema scenariju bez dogovora'.

Dodao je da 'nije optimističan' da će dvije strane pronaći rješenje za irski 'backstop'.