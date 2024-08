Tužna ispovijest djeda obitelji: 'Lucija je bila krasna majka. Naš sin je loše, molimo se za unuka'

Naša snaha bila je krasna žena i majka. To je strašno. Zabrinuti smo za unuke i sina. Ispričao nam je to Mladen M., otac Matije, čija je supruga smrtno stradala u subotu navečer. Matija (28) i Lucija (24) s troje djece ljetovali su na Viru. Kad su se vraćali u apartman s lokalne fešte, na njih je velikom brzinom naletio pijani Ivan Bakić (29).

Mlada obitelj, inače s područja Križevaca, hodala je uz rub ceste na kojoj ne postoji nogostup ni javna rasvjeta. Trogodišnji dječak s teškim je ozljedama iz zadarske bolnice prebačen u KBC Split. Matija i dvoje djece su u zadarskoj bolnici. Svi su operirani i pod liječničkom skrbi.

- Mi smo od ponedjeljka ujutro u bolnici i vidjeli smo sina koji je u teškom stanju. Znamo da nije životno ugrožen, no psihički je jako loše. Naime, on je jednostavno vidio kako je ostao bez žene, a srednje dijete mu se bori za život s tko zna kakvim dugoročnim posljedicama. Bili smo sretna obitelj, molimo se da unuk preživi - rekao je djed Mladen, koji se odmah nakon tragedije sa suprugom iz Križevaca uputio na more.

Mladen je ispričao kako mu je sin rekao da su na feštu otišli automobilom i da su parkirali iza kafića, gdje su našli mjesto, a gdje su se parkirali i ostali.

- Kad su se vraćali, nisu mogli izaći, a djeca su htjela ići kući, pa je sin otišao u kafić osoblju i pitao može li netko preparkirati automobil. Došao je s djecom i netko od osoblja mu je rekao da čeka do tri ujutro. Oni su zbog djece koja su bila nervozna krenuli kući i dogodila se nesreća - rekao je djed.

Obitelj s troje djece tako se pješice uputila u apartman u kojem se odsjeli. Dio kojim su morali proći nalazi se u šumi, bez osvjetljenja i bez nogostupa.

- Vozač je naletio velikom brzinom, sin mi je rekao da je tamo i zavoj. Snaha je hodala zadnja te je tako prvo na nju naletio automobil s leđa, usmrtio ju je odmah. Strašno mi je za znati da joj nije bilo spasa. Svuda okolo je kamenje, i da je mogla vidjeti, nije imala kamo se skloniti. Krasna žena i majka je bila, a mi smo sad zabrinuti za unuke. Svjedoci kažu da je bilo strašno vidjeti taj prizor - ispričao je djed Mladen koji nije spavao više od dana.

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari da i drugi riskiraju život hodajući neosvijetljenom cestom jer ne postoji nogostup i rasvjeta.

- Cesta na kojoj je majka izgubila život je u nadležnosti Županijskih cesta, a ne pod Općinom Virom - rekao je Marino Radović, načelnik Vira, na kojem ljeti zna biti i 70.000 gostiju.

Nesreća kakvu Vir ne pamti

Najbliža policijska postaja je u Ninu, no policija kaže da su na otoku itekako prisutni, a o tragediji su pismeno izvijestili.

- Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te je nedjelju navečer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku - objavila je policija

Mladić koji je vozio je iz mjesta Kožino, desetak kilometara udaljenog od Zadra. Neslužbeno, nije poznat policiji kao problematičan, iako je utvrđeno da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola, i to od 1,75 promila.

Na društvenim mrežama postoji i njegov portfolio jer je neko vrijeme radio kao model za Major Model Management iz Milana. Agencija za koju je radio više ne postoji, a pojavio se i u reklami za parfem Armani Code. Nakon manekenske karijere uzdržavao se radeći kao konobar, neslužbeno doznajemo.

- Zamjenik županijskog državnog odvjetništva proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (1995.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće. Zbog alkoholiziranosti te neprilagođene i prevelike brzine na ravnom dijelu kolnika izgubio je kontrolu nad vozilom. Desnim djelom vozila i desnim kotačima udario je u rub kolnika i potom prednjim djelom vozila naletio na ženu koja je ispred sebe gurala dječja kolica. Državno odvjetništvo nakon ispitivanja predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora - napisali su na stranicama DORH-a.

Za ovakvo nedjelo zakon je predvidio od tri do petnaest godina zatvora.

Sudac istrage Hrvoje Visković odlučio je nakon izvida policije, a nakon dokaznih radnji provedenih kod državnog odvjetništva, Ivana Bakića poslati u pritvor na mjesec dana, koliko se inače u ovakvim slučajevima dodjeljuje, i to zbog opasnosti zbog ponavljanja kaznenog djela. Dok je vozač u pritvoru, u četristotinjak kilometara udaljenim Križevcima vlada tuga. Za nastradalu obitelj svi kažu da su poznati kao vrijedni i dobri ljudi.

Križevci su zbog obitelji u potpunom šoku

- Svi u Križevcima shrvani smo tragedijom koja se dogodila na Viru. Najdublje suosjećamo zbog gubitka jednog mladog života te ulažemo vjeru i nadu da će se ostali članovi obitelji brzo oporaviti i što prije vratiti svojoj kući. Mi ćemo kao grad pokriti sve troškove prijevoza i samog pogreba te stojimo dalje na usluzi obitelji za bilo kakav oblik pomoći - rekao je Mario Rajn, gradonačelnik Križevaca.

Križevčani su pokazali humanost i solidarnost te obitelji nude pomoć.

Mladi par i njihovih troje djece živjeli su u selu Veliki Raven kraj Križevaca. Živjeli su u kući s roditeljima. Pred kućom su jučer upaljeni lampaši.

- Riječ je o krasnoj obitelji, vrijednoj i radišnoj. Djeca su se igrala tu pored nas, uvijek bi pozdravili. Nemamo riječi, riječ je baš o obitelji koja živi s puno ljubavi. Ostali ukućani su otišli valjda u zadarsku bolnicu - rekli su nam u nedjelju, dan nakon nesreće, mještani u suzama.

- Svi ih znamo, super ljudi, jednostavni - rekao je drugi mještanin koji ne može vjerovati da susjede Lidije više nema.

- Očajni smo otkad smo saznali za nesreću. Ne samo da je jedan život izgubljen, nego još i ta neizvjesnost za ostalim našim najdražima. Jako nam je teško - rekla nam je žena iz Velikog Ravna, koju s Lucijom i Matijom veže kumstvo.