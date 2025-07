Tužne slike centra Zagreba uoči Thompsonova koncerta: 'Ovako se voli Hrvatska, dom? Grozno'

Ne baš lijepa slika samog centra Zagreba. Fotografije smeća koje je noćas ostalo iza tisuće posjetitelja, koji su se okupili povodom današnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, dijele se društvenim mrežama.

Na Facebook stranici ‘Ranger- Čuvari Prirode Hrvatska‘ osvanule su fotografije otpada koji su građani iz Hrvatske i inozemstva konzumirali i bacali po ulicama oko Trga bana Jelačića. Umjesto da ambalažu odlože u za to predviđene kante, hrpa toga završila je na podu Gajeve, Bogovićeve, Tesline i okolnih ulica.

- Ovo je domoljublje? Ovako se voli Hrvatska, dom ? Može vas biti sram! - napisali su na Facebooku. Nanizalo se komentara.

'Ovo je odraz odgoja naše omladine. Društvo, roditelji i škola zakazali. Što se može očekivati od takve omladine. Danas, sutra će ti isti odgajati svoju djecu. Kako?', napisala je jedna žena. 'Da. Definitivno nije lijepa slika i sramotno je to. No, barem po slikama, ne vidim baš kante ili kontejnere gdje bi to uopće mogli baciti. Tako da... možda se i grad trebao bolje pripremiti za ovakve stvari', dodao je jedan muškarac.

Foto: Ranger - Čuvari Prirode Hrvatska

