Obavijesti

News

Komentari 1
FOX NEWS

Šokantna izjava voditelja Fox Newsa: Beskućnike ubijte. Dajte im prisilno smrtonosne injekcije

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Šokantna izjava voditelja Fox Newsa: Beskućnike ubijte. Dajte im prisilno smrtonosne injekcije
Foto: X/screenshot

Mnogi od njih ne žele sudjelovati u programima, mnogi od njih ne žele dobiti potrebnu pomoć. Ne možete im dati izbor. Ili ćete uzeti resurse koje ćemo vam dati ili ćete završiti u zatvoru

Još jedan primjer beskrupuloznog ponašanja dolazi iz bastiona slobode, demokracije i egalitarizma. Voditelj Fox Newsa, Brian Kilmeade je tijekom emisije Fox & Friends predložio da se beskućnike ubije. Tijekom razgovora o beskućnicima koji odbijaju pomoć i reintegraciju u društvo u zemlji koja ima stotine tisuća beskućnika (771.000, 2024. godine).

Primjedbe su izrečene tijekom segmenta o nedavnom ubojstvu ukrajinske izbjeglice Irine Zarutske u vlaku u Sjevernoj Karolini od strane beskućnika sa shizofrenijom i debelim dosjeom. Suvoditelj Lawrence Jones rekao je da iako postoji suosjećanje u vezi s krizom mentalnog zdravlja, „ne bismo trebali živjeti u strahu“ dok vlasti ne shvate što učiniti.

 - Stavite ga u mentalnu ustanovu, stavite ga u zatvor, pa ćete vi to shvatiti. Ali ljudi koji se moraju saginjati i skakati u vlakovima i autobusima, hodati ulicom, ovo je jedan slučaj, ali to se događa diljem zemlje i nije problem novca. Dali su milijarde dolara za mentalno zdravlje i beskućništvo - rekao je Jones. 

 - Mnogi od njih ne žele sudjelovati u programima, mnogi od njih ne žele dobiti potrebnu pomoć. Ne možete im dati izbor. Ili ćete uzeti resurse koje ćemo vam dati ili ćete završiti u zatvoru - rekao je na što se nadovezao Kilmeade i dodao.

 - Ili prisilna smrtonosna injekcija... ili nešto slično. Jednostavno ih ubijte - rekao je Kilmeade.

SAD i beskućnici

Beskućništvo u SAD-u doseglo je rekordnih preko 771 000 ljudi u siječnju 2024., što je porast od 18% u odnosu na 2023., prvenstveno zbog ozbiljnog nedostatka pristupačnog stanovanja, stagnacije plaća i kraja programa podrške tijekom pandemije. Broj ljudi, uključujući obitelji i pojedince, koji su beskućnici, najveći je zabilježen od 2007., s porastom i broja stanovnika u smještaju i onih koji nisu u smještaju.

Dobar dio beskućnika ovisan je o narkoticima, često o fentanilu od kojeg fenjare ulicama kao zombiji. Manje od polovice osoba koje su beskućnici redovito je koristilo nedozvoljene droge u posljednjih šest mjeseci. Najčešće droge koje koristi ova populacija nisu opioidi, već metamfetamini. Značajan postotak osoba koje su beskućnici i redovito koriste droge pokušao je dobiti pomoć, ali nije uspio doći do liječenja.

BESPLATNI VEGANSKI OBROCI Opa! Sin Willa Smitha otvara restoran za beskućnike u L.A.-u: 'Želimo pomoći ljudima da žive'
Opa! Sin Willa Smitha otvara restoran za beskućnike u L.A.-u: 'Želimo pomoći ljudima da žive'

To su neki od nalaza objavljenih u izvješću koje je vodilo Sveučilište California u San Franciscu, a koje je obuhvatilo više od 3.200 odraslih osoba koje su beskućnici – što predstavlja najveće reprezentativno istraživanje beskućništva još od Nacionalne ankete o pružateljima pomoći i korisnicima beskućničkih usluga iz 1996. godine.

Samo oko 37 posto ispitanika izjavilo je da su redovito koristili droge u posljednjih šest mjeseci. A 25 posto ih nikada u životu nije koristilo droge. Oko 65 posto osoba koje su iskusile beskućništvo izjavilo je da su u nekom trenutku života redovito koristile nedozvoljene droge, odnosno barem tri puta tjedno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Roditelji curice koja je umrla od opeklina idu u istražni zatvor: 'Da ne pobjegnu oboje u Srbiju'
TRAGEDIJA U SLAVONSKOM BRODU

Roditelji curice koja je umrla od opeklina idu u istražni zatvor: 'Da ne pobjegnu oboje u Srbiju'

Istražni zatvor im je određen zbog toga što postoji opasnost da će pobjeći, s tim je povezano državljanstvo Republike Srbije okrivljenice, te postojanja mogućnosti da u Srbiju pobjegnu oboje, rekao je sudac
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo
Srbin u Fažani pijan i drogiran usmrtio biciklisticu i pobjegao, građanin ga sustigao i zadržao
STRAVA U ISTRI

Srbin u Fažani pijan i drogiran usmrtio biciklisticu i pobjegao, građanin ga sustigao i zadržao

Državljanin (23) Srbije udario je 73-godišnju Njemicu na biciklu i pokušao pobjeći. Ona je preminula u bolnicu, a njega su uhitili. Imao je 1.32 promila alkohola i bio je pozitivan na droge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025