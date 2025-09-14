Šokantna izjava voditelja Fox Newsa: Beskućnike ubijte. Dajte im prisilno smrtonosne injekcije

Još jedan primjer beskrupuloznog ponašanja dolazi iz bastiona slobode, demokracije i egalitarizma. Voditelj Fox Newsa, Brian Kilmeade je tijekom emisije Fox & Friends predložio da se beskućnike ubije. Tijekom razgovora o beskućnicima koji odbijaju pomoć i reintegraciju u društvo u zemlji koja ima stotine tisuća beskućnika (771.000, 2024. godine).

Primjedbe su izrečene tijekom segmenta o nedavnom ubojstvu ukrajinske izbjeglice Irine Zarutske u vlaku u Sjevernoj Karolini od strane beskućnika sa shizofrenijom i debelim dosjeom. Suvoditelj Lawrence Jones rekao je da iako postoji suosjećanje u vezi s krizom mentalnog zdravlja, „ne bismo trebali živjeti u strahu“ dok vlasti ne shvate što učiniti.

- Stavite ga u mentalnu ustanovu, stavite ga u zatvor, pa ćete vi to shvatiti. Ali ljudi koji se moraju saginjati i skakati u vlakovima i autobusima, hodati ulicom, ovo je jedan slučaj, ali to se događa diljem zemlje i nije problem novca. Dali su milijarde dolara za mentalno zdravlje i beskućništvo - rekao je Jones.

- Mnogi od njih ne žele sudjelovati u programima, mnogi od njih ne žele dobiti potrebnu pomoć. Ne možete im dati izbor. Ili ćete uzeti resurse koje ćemo vam dati ili ćete završiti u zatvoru - rekao je na što se nadovezao Kilmeade i dodao.

- Ili prisilna smrtonosna injekcija... ili nešto slično. Jednostavno ih ubijte - rekao je Kilmeade.

SAD i beskućnici

Beskućništvo u SAD-u doseglo je rekordnih preko 771 000 ljudi u siječnju 2024., što je porast od 18% u odnosu na 2023., prvenstveno zbog ozbiljnog nedostatka pristupačnog stanovanja, stagnacije plaća i kraja programa podrške tijekom pandemije. Broj ljudi, uključujući obitelji i pojedince, koji su beskućnici, najveći je zabilježen od 2007., s porastom i broja stanovnika u smještaju i onih koji nisu u smještaju.

Dobar dio beskućnika ovisan je o narkoticima, često o fentanilu od kojeg fenjare ulicama kao zombiji. Manje od polovice osoba koje su beskućnici redovito je koristilo nedozvoljene droge u posljednjih šest mjeseci. Najčešće droge koje koristi ova populacija nisu opioidi, već metamfetamini. Značajan postotak osoba koje su beskućnici i redovito koriste droge pokušao je dobiti pomoć, ali nije uspio doći do liječenja.

To su neki od nalaza objavljenih u izvješću koje je vodilo Sveučilište California u San Franciscu, a koje je obuhvatilo više od 3.200 odraslih osoba koje su beskućnici – što predstavlja najveće reprezentativno istraživanje beskućništva još od Nacionalne ankete o pružateljima pomoći i korisnicima beskućničkih usluga iz 1996. godine.

Samo oko 37 posto ispitanika izjavilo je da su redovito koristili droge u posljednjih šest mjeseci. A 25 posto ih nikada u životu nije koristilo droge. Oko 65 posto osoba koje su iskusile beskućništvo izjavilo je da su u nekom trenutku života redovito koristile nedozvoljene droge, odnosno barem tri puta tjedno.