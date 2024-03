Tverkaju, piju i divljaju na plaži. Digli im parking na 100 dolara, najavili racije: Niste dobrodošli!

Spring break - vrijeme kad se američki fakulteti zatvaraju na tjedan dana, a studenti idu na odmor. To je ublažena verzija. Ono što vidite u američkim filmovima kad prikazuju spring break je, naravno, malo pretjerano. Realnost je negdje između. Ali uvijek bude problema. Prošle godine na Floridi su morali uvesti policijski sat nakon dvoje mrtvih u pucnjavi. Pa su odlučili postrožiti zakone i poručiti razularenim studentima: 'Vi i vaše divlje zabave više niste dobrodošli!'.

- Očekujte policijski sat, racije, provjere na plažama, zatvorene ceste i uhićenja zbog droge - objavili su iz Miami Beacha, jednog od omiljenog odredišta partijanera koji je odlučio da je dosta divljanja i problema.

Iz grada su rekli da su dobrodošli svi koji se žele normalno zabavljati, ali oni koji su došli tražiti probleme, dobit će ih.

Šef policije Wayne Jones rekao je da će ove godine biti najviše policajaca na ulicama. Podigli su cijene parkiranja u garažama na 100 dolara i zatvorili veći dio grada.

- Bit će teško doći ovdje, a za one koji dođu, očekujemo da poštuju zakone - rekao je šef policije.

No, čini se da nije baš počelo kako su iz grada zamislili. Kako je objavio New York Post, na plažama na Floridi skupljaju se partijaneri, piju i divljaju. Nisu to ni probližno scene kao prošle godine, jer se sad plaže zatvaraju u 18 sati, a policajci su na svakom koraku, no nisu uspjeli spriječiti studente da za spring break dođu u party meku.